Tonali Juventus decisione già presa? Svelata l’idea del centrocampista sul suo futuro Cosa filtra in vista della prossima stagione

Tonali Juventus, il centrocampista ha già deciso? L’indiscrezione dall’Inghilterra e gli ultimi aggiornamentiSandro Tonali non vuole lasciare subito il Newcastle. Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, l’idea del centrocampista italiano sarebbe quella di rimanere ai Magpies anche nella prossima stagione. L’ex Milan sarebbe propenso a rimanere per riconoscenza nei confronti del club che lo ha aiutato ed aspettato dopo il caos scommesse.Inoltre, molto probabilmente il Newcastle tornerà a giocare la Champions League nella prossima stagione. Il calciomercato Juve è dunque avvisato. .com 🔗 Juventusnews24.com - Tonali Juventus, decisione già presa? Svelata l’idea del centrocampista sul suo futuro. Cosa filtra in vista della prossima stagione , ilha già deciso? L’indiscrezione dall’Inghilterra e gli ultimi aggiornamentiSandronon vuole lasciare subito il Newcastle. Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti,delitaliano sarebbe quella di rimanere ai Magpies anche nella. L’ex Milan sarebbe propenso a rimanere per riconoscenza nei confronti del club che lo ha aiutato ed aspettato dopo il caos scommesse.Inoltre, molto probabilmente il Newcastle tornerà a giocare la Champions League nella. Il calciomercato Juve è dunque avvisato. .com 🔗 Juventusnews24.com

Su altri siti se ne discute

Decisione presa, Tonali vuole l’addio: c’è una big in pole - Il centrocampista italiano pronto a salutare il Newcastle dopo due stagioni: per lui c’è un interessamento fortissimo Un’esperienza che potrebbe durare soltanto due stagioni, di cui una trascorsa più a guardare i propri compagni giocare che in campo. Nonostante un contratto fino al 2028, l’avventura di Sandro Tonali con il Newcastle potrebbe infatti concludersi alla fine di questa stagione. Newcastle, Tonali vuole l’addio (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Juventus, decisione presa su Osimhen: il nodo clausola e l’offerta del Manchester United - L`interesse era reale da tempo ma ora la Juventus ha sciolto anche gli ultimi dubbi: sarà Victor Osimhen il grande obiettivo per la prossima... 🔗calciomercato.com

Mercato Juventus, svolta per il bomber: cambierà sicuramente squadra nella prossima estate! Decisione già presa. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, il bomber cambierà sicuramente squadra! Rivelazione sul futuro dell’obiettivo dei bianconeri Il calciomercato Juve rimane in prima fila per Ademola Lookman. Arrivano importanti aggiornamenti sul nigeriano da Sport Mediaset: l’attaccante, infatti, lascerà sicuramente l’Atalanta nella prossima finestra di mercato estivo. La decisione sarebbe stata già presa tra le parti, indipendentemente dalla permanenza di Gasperini in panchina o meno. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Decisione presa, Tonali vuole l’addio: c’è una big in pole; Tonali, altre conferme Juve: il maxi piano per soddisfare il Newcastle; Juventus, decisione presa su Osimhen: il nodo clausola e l’offerta del Manchester United; Panchina Milan: De Zerbi il favorito per un nuovo ciclo, poi Conte e Allegri. Juventus su Tonali. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tonali-Juventus, grande novità fronte calciomercato: la decisione di Giuntoli - Tonali-Juventus, grande novità fronte calciomercato: la decisione di Giuntoli. Le ultimissime notizie sul mondo ... 🔗jmania.it

From UK - Juve, sfuma Tonali? L'azzurro potrebbe voler restare al Newcastle - Potrebbe sfumare l’approdo in bianconero del centrocampista Sandro Tonali. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il centrocampista ex Milan, nonostante i recenti rumours sul suo ... 🔗tuttojuve.com

Tonali, futuro in Italia alla Juventus? Moretto fa chiarezza sull’ex Milan. La situazione è questa - LE PAROLE – «La Juventus ha messo in cima ai propri desideri Sandro Tonali. Per la Juve è il profilo un po’ simbolo da cui ripartire. Ma per il Newcastle ad oggi non c’è una decisione sul suo futuro. 🔗milannews24.com