Tommy Cash regala caffè a Milano | All' Eurovision in gara anche per l' Italia

Eurovision Song Contest e l'artista più chiacchierate (almeno in Italia) è arrivato a Milano per farsi conoscere prima della competizione. Si tratta di Tommy Cash, rapper estone salito alla ribalta per il suo tormentone "Espresso macchiato" che porterà a Basilea tra.

Tommy Cash arriva a Milano (e regala caffè): fan in delirio mentre canta “Espresso macchiato” – Video - Tommy Cash arriva a Milano portando nel capoluogo milanese la “campagna elettorale” per il prossimo Eurovision. Il cantante estone, all’anagrafe Tomas Tammemets, ha dato appuntamento ai fan in piazza Morbegno, anticipando il tutto con dei cartelloni affissi che invitavano a votare il brano in gara alla kermesse musicale in programma dal 13 al 17 maggio, “Espresso Macchiato”. Cash ha cantato quella che ormai è diventata una hit in mezzo ai fan in delirio e ha offerto anche un caffè portando in piazza un bar targato Tommy Cash. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tommy Cash: «Mi preparo a Eurovision bevendo molti caffè macchiati» - (askanews) – Espresso macchiato il tormentone dell’eclettico artista estone Tommy Cash è tra i favoriti all’Eurovision Song Contest 2025 anche se non sono mancate le polemiche e c’è chi lo ha definito poco rispettoso nei confronti dell’Italia. «Il significato della canzone è diverso per tutti perché non è una parola sola, ci sono così tanti significati diversi. Ma quello che sto cercando di fare è unire il mondo con una parola: caffè, e tutti lo bevono. 🔗amica.it

Tommy Cash, Caffè Macchiato: Ecco Perchè Potrebbe Vincere L’Eurovision! - Tommy Cash potrebbe essere la sorpresa dell’Eurovision con “Caffè macchiato”. Un mix di eleganza e provocazione che potrebbe conquistare il pubblico europeo. Tommy Cash: l’artista che potrebbe rivoluzionare l’Eurovision Tommy Cash è uno di quegli artisti che non passano inosservati. Nato in Estonia, ha saputo ritagliarsi uno spazio unico nel panorama musicale internazionale grazie a un mix esplosivo di trap, hip hop e pop, il tutto accompagnato da un’estetica visiva fuori dagli schemi. 🔗uominiedonnenews.it

