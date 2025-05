Tommy Cash in Italia | caffè gratis a Milano e polemica su ‘Bella ciao’

Tommy Cash, il provocatorio e visionario artista estone, è sbarcato in Italia in questi giorni per promuovere il suo singolare progetto musicale legato all'Eurovision Song Contest 2025 e partecipare al concerto del 1° maggio di Taranto. In gara per l'Estonia con il brano "Espresso Macchiato", l'artista ha deciso di dare vita a una campagna promozionale unica nel suo genere: un chiosco nel centro di Milano in cui ha distribuito caffè gratis ai passanti, accompagnando ogni espresso con una buona dose del suo umorismo surreale.Il chiosco di Milano e la campagna "Espresso Macchiato"In perfetto stile Tommy Cash, il chiosco – decorato in modo eccentrico – è stato battezzato "Espresso Macchiato", in omaggio sia al celebre caffè Italiano che alla sua canzone, la cui estetica richiama ironicamente gli stereotipi della cultura pop Italiana.

