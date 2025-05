Tomasz Jakubiak è morto l’ex chef polacco di MasterChef Teens soffriva da tempo di un cancro molto raro e difficile da curare

Tomasz Jakubiak è morto a soli 41 anni. Era famoso perché uno dei protagonisti di "Masterchef Teens". La morte è stata annunciata dalla sua famiglia sui social network: "La sua scomparsa ha lasciato un vuoto che non può essere descritto a parole". Jakubiak soffriva da tempo di un cancro molto raro e difficile da curare."È con grande tristezza che vi informiamo della scomparsa di Tomek Jakubiak, un amato padre, marito, cuoco e uomo il cui cuore batteva per gli altri: – si legge nella nota dei famigliari – a casa, a tavola, nella vita di tutti i giorni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto indescrivibile a parole. La famiglia chiede il pieno rispetto della privacy e della pace in questo momento estremamente difficile".Nel settembre 2024, Jakubiak dopo aver ricevuto la diagnosi aveva informato i fan della sua grave malattia: "Un medico, un mio amico, è venuto a casa mia e mi ha detto: senti, dobbiamo parlare perché hai il cancro.

