Tom Felton parteciperà alla serie tv di Harry Potter? Forse ma non come credete

Harry Potter, quello di Tom Felton, sarebbe stato ingaggiato per la serie TV HBO dedicata al maghetto. A rivelarlo, non una lettera da Hogwarts, ma il Daily Mail. Lo storico interprete di Draco Malfoy, negli anni, non ha mai smesso di dimostrare il proprio amore per la saga, prendendo spesso parte agli eventi legati a Harry Potter, parlando della propria esperienza nei film e sottolineando la sua dedizione per la sua casa di appartenenza, quella dei Serpeverde. Sebbene ci siano pochi dettagli sul suo coinvolgimento, pare che l'attore avrà un ruolo "dietro le quinte" della produzione.Le riprese dello show dovrebbero iniziare la prossima estate. Secondo una fonte interna, Warner Bros. spera che Felton possa contribuire al progetto, ma non apparire sullo schermo. Considerando la reazione negativa di gran parte del cast di Harry Potter alle opinioni controverse di Rowling riguardo alla comunità transgender (che hanno coinvolto anche John Lithgow, che sarà il nuovo volto di Silente), Tom Felton è stato tra i pochi a continuare a sostenere l'autrice, pur mantenendo una posizione neutrale riguardo alle sue dichiarazioni.

