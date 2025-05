Tolse lo Scudetto all’Inter | reintegrato per Lecce-Napoli

Tolse lo Scudetto all’Inter nel 2022 ora è convocabile per Lecce-Napoli: ecco chi torna a disposizione dopo oltre quattro mesiLecce-Napoli è la partita che può valere una stagione. La prima di quattro. Ma ciascuna delle prossime sfide degli azzurri è praticamente una finale.La formazione azzurra si presenterà al Via del Mare consapevole di dover giocare qualche ora prima dell’Inter. L’obiettivo di Antonio Conte è mettere pressione ai nerazzurri, costringerli ad un solo risultato e sperdere energie mentali e fisiche in vista degli ultimi incontri di campionato. Non bisogna regalare nulla agli antagonisti di questa straordinaria stagione.Lecce-Napoli, reintegrato il giustiziere dell’InterIl Lecce ha comunicato di aver reintegrato nella rosa dei 25, nella lista over 22, il calciatore Nicola Sansone. 🔗 Spazionapoli.it - Tolse lo Scudetto all’Inter: reintegrato per Lecce-Napoli L’uomo chelonel 2022 ora è convocabile per: ecco chi torna a disposizione dopo oltre quattro mesiè la partita che può valere una stagione. La prima di quattro. Ma ciascuna delle prossime sfide degli azzurri è praticamente una finale.La formazione azzurra si presenterà al Via del Mare consapevole di dover giocare qualche ora prima dell’Inter. L’obiettivo di Antonio Conte è mettere pressione ai nerazzurri, costringerli ad un solo risultato e sperdere energie mentali e fisiche in vista degli ultimi incontri di campionato. Non bisogna regalare nulla agli antagonisti di questa straordinaria stagione.il giustiziere dell’InterIlha comunicato di avernella rosa dei 25, nella lista over 22, il calciatore Nicola Sansone. 🔗 Spazionapoli.it

Su altri siti se ne discute

Michieli sulla Lotta Scudetto: «L’Inter ha l’organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l’Atalanta…» - di RedazioneMichieli sulla Lotta Scudetto: «L’Inter ha l’organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l’Atalanta…» L’intervista Intervistato in esclusiva dai microfoni di SampNews24, Maurizio Michieli, direttore sport di Telenord, ha parlato cosi della lotta Scudetto: Uno sguardo alla Serie A: in una precedente intervista concessa ai nostri taccuini, ha rivelato di tifare Atalanta per la corsa Scudetto. 🔗internews24.com

Scamacca rivela: «Le nostre ambizioni Scudetto? La sconfitta con l’Inter si è sentita» - di RedazioneScamacca, l’attaccante dell’Atalanta ha parlato del momento della Dea a margine della preview del docufilm ‘Atalanta’: le sue parole La partita al Gewiss Stadium contro l’Inter ha spezzato le speranze di vittoria del campionato dell’Atalanta, sogni poi definitivamente sepolti una settimana dopo con la sconfitta subita a Firenze. Questo è stato confermato anche da Gianluca Scamacca, attaccante della Dea, che è stato fermo per infortunio per diversi mesi e ha parlato con i giornalisti in occasione della presentazione del docufilm ‘Atalanta’. 🔗internews24.com

Napoli o Inter, Palmeri e Pistocchi lanciano la profezia sullo scudetto: l’hanno detto davvero - Napoli o Inter, chi si aggiudicherà lo scudetto? Tancredi Palmeri e Maurizio Pistocchi si sono lanciati in un pronostico che fa discutere Il campionato è ancora apertissimo, con Inter e Napoli rispettivamente prima e seconda della classifica di Serie A. Entrambe in piena corsa, pronte a battagliarsi fino all’ultima giornata. I nerazzurri con 3 punti di vantaggio, ma almeno 4 partite in più da giocare per via di Coppa Italia e Champions League. 🔗spazionapoli.it

Se ne parla anche su altri siti

Tolse lo Scudetto all’Inter: reintegrato per Lecce-Napoli. 🔗Ne parlano su altre fonti

Scudetto: c'è solo Inter-Napoli. Perché l'Atalanta si è arresa - È ufficiale: a otto giornate dalla fine, lo scudetto è diventato un affare esclusivo di Inter e Napoli. La prima sconfitta esterna dopo sette mesi ha segnato la resa incondizionata dell'Atalanta ... 🔗corrieredellosport.it

Libertino: "Il migliore in campo a Venezia tolse uno scudetto all'Inter" - Ma le occasioni non bastano, senza il gol. Migliore in campo? Radu, proprio lui. Tolse uno scudetto all’Inter tre anni fa, oggi ferma il Napoli con le sue super parate e non le permette di ... 🔗msn.com

Inter, a quanto ammonta il bonus scudetto di Simone Inzaghi - La lotta scudetto vede in lizza al momento soprattutto due squadre, Inter e Napoli. La compagine di mister Simone Inzaghi ha tre punti di vantaggio sulla squadra allenata dal tecnico Antonio Conte. 🔗msn.com