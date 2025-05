Tiro parata autogol del portiere | Sommer punito perché troppo bravo

Dossena: “L’autogol? L’errore non è solo di Rrahmani, ma anche del portiere” - Giuseppe Dossena, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Oltre alla debacle del Napoli a Como, l’ex doriano e centrocampista della Nazionale ha puntato l’attenzione sugli arbitri. Di seguito le sue parole alla radio partenopea. Dossena sugli arbitri Così l’ex calciatore: “La storia degli arbitraggi ci sta facendo diventare gli zimbelli d’Europa. 🔗terzotemponapoli.com

Hugo “El Loco” Gatti è morto a 80 anni: mitico portiere argentino del Boca, inventò la “parata de Dios” - E' morto Hugo Gatti, mitico portiere dell'Argentina e del Boca Juniors, all'età di 80 anni a causa di una doppia insufficienza renale e cardiaca. Fu un'autentica icona tra gli anni 60 e 70: inventò la "parata de Dios", fu il primo argentino ad avere maglie personalizzate e sponsorizzate. E litigò con un giovanissimo Diego Armando Maradona, definito "un simpatico cicciottello", prima di diventarne compagno di squadra. 🔗fanpage.it

Italia-Germania, Kean: “Che grande parata del portiere! Noi potevamo …” - Moise Kean, calciatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match tra Italia e Germania di Nations League 🔗pianetamilan.it

Sommer, che sfortuna: parata, traversa e autogol sul tiro di Raphinha - Rocambolesca la rete del 3-3 del Barcellona contro l'Inter di Inzaghi: la palla sbatte sulla schiena del portiere svizzero e finisce in porta ... 🔗msn.com

La clamorosa papera del portiere, la parata si trasforma in un autogol comico - Luca Liso, portiere della Nuova Spinazzola, è stato suo malgrado protagonista di un clamoroso autogol nel corso della partita vinta per 3-1 dalla sua squadra sul campo del Corato, valida per l ... 🔗bari.repubblica.it

Bologna-Torino 3-2: uno show di reti e colpi di scena deciso da un autogol - 90' - Tiro di Castro e sfortunato autogol di Biraghi, Bologna di nuovo in vantaggio 85' - Assist di testa di Casadei per Adams, che di destro impegna il portiere del Bologna alla parata in corner ... 🔗msn.com