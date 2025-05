Timenet l’utile cresce a doppia cifra Una scalata lunga venticinque anni | Strategico il rapporto con i clienti

doppia cifra. Dal valore della produzione all'utile netto che si attesa a un milione e 300mila euro, il 23,2 per cento in più sull'anno precedente. Il consiglio di amministrazione di Timenet, società – nata a Empoli nel 1996 con 61 dipendenti e oltre 10mila clienti diretti e indiretti – che offre soluzioni di connettività Internet e voce a professionisti e aziende, grazie a una rete di partner tecnologici distribuiti su tutto il territorio nazionale, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Franco Iorio, presidente e amministratore delegato di Timenet Spa illustra e commetta così i risultati: "Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti che confermano la solidità delle strategie adottate e la capacità della nostra organizzazione di crescere con costanza".

