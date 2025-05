Tiberia Hospital e Ospedale San Carlo di Nancy tra i centri di eccellenza italiani per ginecologia e cardiologia

Tiberia Hospital e Ospedale San Carlo di Nancy di Roma, tra le strutture di GVM Care & Research convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, inserita tra i migliori centri di eccellenza italiani per la ginecologia (Tiberia Hospital) e la cardiologia (Tiberia Hospital e Ospedale San Carlo di Nancy) nella ricerca Ospedali di eccellenza 2025 curata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. La selezione si basa su un'analisi rigorosa e trasparente che ha valutato sei criteri fondamentali: reputazione, qualità del trattamento medico, igiene, iniziative per la qualità, attività di ricerca e servizi per i pazienti. L'indagine ha integrato dati ufficiali (come quelli del Programma Nazionale Esiti di Agenas), comparazioni online, recensioni dei pazienti e informazioni dirette fornite dagli ospedali, offrendo così un quadro completo e affidabile della qualità sanitaria in Italia. 🔗 Iltempo.it - Tiberia Hospital e Ospedale San Carlo di Nancy tra i centri di eccellenza italiani per ginecologia e cardiologia Un importante riconoscimento premia l'impegno e la qualità diSandidi Roma, tra le strutture di GVM Care & Research convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, inserita tra i miglioridiper la) e laSandi) nella ricerca Ospedali di2025 curata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. La selezione si basa su un'analisi rigorosa e trasparente che ha valutato sei criteri fondamentali: reputazione, qualità del trattamento medico, igiene, iniziative per la qualità, attività di ricerca e servizi per i pazienti. L'indagine ha integrato dati ufficiali (come quelli del Programma Nazionale Esiti di Agenas), comparazioni online, recensioni dei pazienti e informazioni dirette fornite dagli ospedali, offrendo così un quadro completo e affidabile della qualità sanitaria in Italia. 🔗 Iltempo.it

