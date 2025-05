Thuram spiazza | Yamal non è il migliore al mondo due francesi più forti di lui

Thuram applaude ma non incorona Yamal dopo Barcellona Inter: l’attaccante francese esalta due colleghiThuram si esprime a sorpresa su Lamine Yamal del Barcellona dopo il pareggio di ieri sera al Montjuic, che ha visto l’Inter uscire con un 3-3.«Yamal è il miglior giocatore del mondo? No, non credo. Il miglior giocatore del mondo è francese. E anche il secondo migliore, penso. Sono Ousmane e Kylian, forse Yamal è il terzo» ha detto Thuram a Canal+, senza però precisare chi tra Mbappé e Dembélé, tra PSG e Real Madrid, metterebbe al primo posto.SPAURACCHIO Yamal – «Ho incoraggiato Dimarco, gli ho detto che era normale che Yamal lo superasse, che l’avrebbe fatto sempre, qualunque cosa provassimo. Ma che non dovevamo arrenderci, dovevamo solo continuare a stancarlo. Non puoi fermare giocatori così da solo, puoi solo farlo con la squadra. 🔗 Internews24.com - Thuram spiazza: «Yamal non è il migliore al mondo, due francesi più forti di lui» applaude ma non incoronadopo Barcellona Inter: l’attaccante francese esalta due colleghisi esprime a sorpresa su Laminedel Barcellona dopo il pareggio di ieri sera al Montjuic, che ha visto l’Inter uscire con un 3-3.«è il miglior giocatore del? No, non credo. Il miglior giocatore delè francese. E anche il secondo, penso. Sono Ousmane e Kylian, forseè il terzo» ha dettoa Canal+, senza però precisare chi tra Mbappé e Dembélé, tra PSG e Real Madrid, metterebbe al primo posto.SPAURACCHIO– «Ho incoraggiato Dimarco, gli ho detto che era normale chelo superasse, che l’avrebbe fatto sempre, qualunque cosa provassimo. Ma che non dovevamo arrenderci, dovevamo solo continuare a stancarlo. Non puoi fermare giocatori così da solo, puoi solo farlo con la squadra. 🔗 Internews24.com

