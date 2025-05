Thuram nuovo record con l’Inter | gol storico in Champions League!

Thuram ha scritto una pagina indelebile della storia della Champions League.nuovo record – Marcus Thuram in Barcellona-Inter ha segnato il gol più veloce di sempre in una semifinale del torneo, trovando la rete dopo appena 30 secondi dal fischio d’inizio. Un lampo improvviso che ha gelato il Montjuïc e acceso le speranze nerazzurre. Il gol non è solo un record statistico, ma anche il simbolo di un ritorno: quello di Thuram dal primo minuto dopo tre partite d’assenza per infortunio. In un momento cruciale della stagione, Simone Inzaghi ha deciso di puntare nuovamente su di lui, e il francese ha risposto con una grande prestazione. La rete è arrivata al termine di un’azione perfetta orchestrata dall’Inter fin dal calcio d’inizio: verticalizzazione immediata, pressione alta e sfruttamento dell’ampiezza con precisione chirurgica. 🔗 Inter-news.it - Thuram, nuovo record con l’Inter: gol storico in Champions League! Nella notte di Barcellona-Inter, una partita già destinata a rimanere negli annali per il suo spettacolare 3-3, Marcusha scritto una pagina indelebile della storia della– Marcusin Barcellona-Inter ha segnato il gol più veloce di sempre in una semifinale del torneo, trovando la rete dopo appena 30 secondi dal fischio d’inizio. Un lampo improvviso che ha gelato il Montjuïc e acceso le speranze nerazzurre. Il gol non è solo unstatistico, ma anche il simbolo di un ritorno: quello didal primo minuto dopo tre partite d’assenza per infortunio. In un momento cruciale della stagione, Simone Inzaghi ha deciso di puntare nuovamente su di lui, e il francese ha risposto con una grande prestazione. La rete è arrivata al termine di un’azione perfetta orchestrata dalfin dal calcio d’inizio: verticalizzazione immediata, pressione alta e sfruttamento dell’ampiezza con precisione chirurgica. 🔗 Inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Thuram Inter, nuovo record per il nerazzurro: ecco di cosa si tratta, il padre… - di RedazioneThuram Inter, il bomber di Simone Inzaghi scrive un nuovo record in nerazzurro, ecco di cosa si tratta, e il padre in tribuna invece… Marcus Thuram, che non segnava in Serie A dal 19 gennaio scorso (contro l’Empoli), ha siglato 14 gol in questo campionato, con 30 presenze e 2.186 minuti complessivi. L’ultima arrivata ieri pomeriggio nel pareggio esterno ottenuto per 2-2 contro il Parma. 🔗internews24.com

Thuram: «Inter, lo scudetto mi motiva! Nuovo record per i gol» - Thuram in un’intervista realizzata da DAZN per l’avvicinamento a Napoli-Inter, scontro diretto per lo scudetto, ha parlato anche della sfida con la Juventus dove ha sfidato suo fratello e non solo. CONTRO IL FRATELLO – Marcus Thuram torna alla sfida contro la Juventus: «Abbiamo perso una grande chacne di fare tre punti contro un avversario che conosciamo. Volevamo vincere, ma non ce l’abbiamo fatta. 🔗inter-news.it

Thuram segna una prima volta in Inter-Feyenoord! Record – CdS - Marcus Thuram ha segnato una prima volta in Inter-Feyenoord. Il Corriere dello Sport fa notare un suo record personale raggiunto nella notte di San Siro. GOL – Marcus Thuram ha dato segnali incoraggianti nella notte di UEFA Champions League. Da Firenze non era più lo stesso e la botta alla caviglia lo tormentava. Il calciatore non riusciva a dare il 100% e non si avvicinava nemmeno alla sua migliore condizione fisica. 🔗inter-news.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Thuram da RECORD nessuno come lui in Champions League; Thuram fa impazzire l'Inter, il dato da record in Champions League; Inter, riecco Thuram. Caviglia ok, il francese sta tornando al top: a caccia di un nuovo record; Inter, Lautaro nella storia: due nuovi record raggiunti dall’argentino!. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Thuram da RECORD nessuno come lui in Champions League - Nella super sfida tra Barcellona e Inter che è terminata 3-3 ci sono stati due protagonisti su tutti per la formazione nerazzurra. Il primo non può che essere Denzel Dumfries autore di una fantastica ... 🔗passioneinter.com

Inter, primato storico per Thuram: il dato è incredibile - I nerazzurri hanno chiuso il primo tempo sul parziale di 2-2 contro il Barcellona, merito anche dell'ottimo inizio di Thuram. 🔗spaziointer.it

Marcus Thuram da record: il gol più veloce in un semifinale o finale. Dumfries nella storia dell'Inter - CALCIO, CHAMPIONS LEAGUE - Nel 3-3 dell'andata col Barcellona, l'Inter stampa due record: la rete del momentaneo 1-0 di Marcus Thuram è la più veloce nella stor ... 🔗eurosport.it