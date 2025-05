Thuram Inter il colloquio decisivo con Inzaghi prima della scelta di mandarlo in campo col Barcellona | ecco come verrà gestito in vista del ritorno

Thuram Inter, il colloquio decisivo con Inzaghi prima della scelta di mandarlo in campo col Barcellona: ecco come verrà gestito in settimanaLa presenza o meno di Marcus Thuram era il grande dubbio della vigilia di Barcellona Inter. Il centravanti francese, alle prese con un problema fisico, è riuscito a recuperare per essere a disposizione di Inzaghi per la semifinale d’andata di Champions League. come svela il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro non ci ha pensato su due volte a mandarlo in campo, dopo aver ricevuto le rassicurazioni necessarie nel colloquio avuto ieri mattina col calciatore. Adesso il numero 9 nerazzurro andrà inevitabilmente gestito per preservare la sua condizione fisica in vista della gara di ritorno di martedì sera a San Siro: molto probabilmente non sarà tra i titolari contro l’Hellas Verona. 🔗 Internews24.com - Thuram Inter, il colloquio decisivo con Inzaghi prima della scelta di mandarlo in campo col Barcellona: ecco come verrà gestito in vista del ritorno , ilcondiincolin settimanaLa presenza o meno di Marcusera il grande dubbiovigilia di. Il centravanti francese, alle prese con un problema fisico, è riuscito a recuperare per essere a disposizione diper la semifinale d’andata di Champions League.svela il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro non ci ha pensato su due volte ain, dopo aver ricevuto le rassicurazioni necessarie nelavuto ieri mattina col calciatore. Adesso il numero 9 nerazzurro andrà inevitabilmenteper preservare la sua condizione fisica ingara didi martedì sera a San Siro: molto probabilmente non sarà tra i titolari contro l’Hellas Verona. 🔗 Internews24.com

