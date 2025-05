Thuram fattore trasferta! In Champions League sempre decisivo

Thuram, anche non in condizione, ha segnato un altro gol in questa edizione di UEFA Champions League. Da Barcellona Simone Inzaghi ottiene l’ennesima certezza. fattore! – Marcus Thuram è diventato un vero e proprio fattore in questa stagione in UEFA Champions League. Dagli ottavi di finale in poi il francese ha cambiato marcia e ha colpito qualsiasi avversario sia passato davanti a lui. L’Inter si è affidata al suo numero 9 e l’attaccante ha risposto a dovere dalla gara d’andata contro il Feyenoord. Soprattutto in trasferta Thuram ha sempre messo la sua firma, sia con gol che con assist.Thuram, tutti i GA in Champions League!GOL DECISIVI – Thuram ha iniziato il suo percorso alla fase a eliminazione diretta con il gol contro il Feyenoord, il primo del percorso nerazzurro in Europa nel 2025. 🔗 Inter-news.it - Thuram fattore trasferta! In Champions League sempre decisivo Marcus, anche non in condizione, ha segnato un altro gol in questa edizione di UEFA. Da Barcellona Simone Inzaghi ottiene l’ennesima certezza.! – Marcusè diventato un vero e proprioin questa stagione in UEFA. Dagli ottavi di finale in poi il francese ha cambiato marcia e ha colpito qualsiasi avversario sia passato davanti a lui. L’Inter si è affidata al suo numero 9 e l’attaccante ha risposto a dovere dalla gara d’andata contro il Feyenoord. Soprattutto inhamesso la sua firma, sia con gol che con assist., tutti i GA in!GOL DECISIVI –ha iniziato il suo percorso alla fase a eliminazione diretta con il gol contro il Feyenoord, il primo del percorso nerazzurro in Europa nel 2025. 🔗 Inter-news.it

