Thuram a Prime Video: «Partita aperta, ce la siamo giocata alla grande! Inzaghi? Ecco cosa mi ha detto per convincermi.» Le parole dell’attaccante nerazzurroCosi Thuram ai microfoni di Prime Video nel post gara di Barcellona Inter:PAPA LILIAN IN TRIBUNA– «Non ha esultato al mio gol? E’ un padre difficile, vuole sempre di più da me. Era felice, ma non più di questo visto che la Partita era appena iniziata»COME GIUDICHI IL RISULTATO FINALE– «Partita aperta, ce la siamo giocata alla grande contro la squadra migliore al mondo al momento. C’è ancora una Partita a San Siro da giocare: è tutto aperto»cosa TI HA detto Inzaghi– «Mi ha parlato da grande allenatore e da ex giocatore, sono cose che rimangono tra noi. Nessun giocatore è al 100% in questo momento della stagione, ma queste gare vanno giocate perché dobbiamo dare tutto per la maglia»YAMAL FOR BOYS, DENZEL FOR MEN?- «No, Yamal è anche ‘for men’. 🔗 Internews24.com - Thuram a Prime Video: «Partita aperta, ce la siamo giocata alla grande! Inzaghi? Ecco cosa mi ha detto per convincermi…» : «, ce lami haper convincermi.» Le parole dell’attaccante nerazzurroCosiai microfoni dinel post gara di Barcellona Inter:PAPA LILIAN IN TRIBUNA– «Non ha esultato al mio gol? E’ un padre difficile, vuole sempre di più da me. Era felice, ma non più di questo visto che laera appena iniziata»COME GIUDICHI IL RISULTATO FINALE– «, ce lacontro la squadra migliore al mondo al momento. C’è ancora unaa San Siro da giocare: è tutto aperto»TI HA– «Mi ha parlato daallenatore e da ex giocatore, sono cose che rimangono tra noi. Nessun giocatore è al 100% in questo momento della stagione, ma queste gare vanno giocate perché dobbiamo dare tutto per la maglia»YAMAL FOR BOYS, DENZEL FOR MEN?- «No, Yamal è anche ‘for men’. 🔗 Internews24.com

