Thuram a Cbs Sports | Giocare contro il Barcellona è un incubo ecco perché Al ritorno mi aspetto…

Thuram, ha raccontato le difficoltà di Giocare contro il Barcellona: le sue parole dopo la semifinale d’andataIntervistato da Cbs Sports Golazo, Marcus Thuram ha parlato così al termine di Barcellona Inter, la semifinale d’andata di Champions League andata in scena ieri e terminata sul 3 a 3.I PROBLEMI CHE CREA IL Barcellona – «Le due cose più difficili contro di loro sono che devi stare basso per difenderti contro di loro, puoi colpirli in contropiede ma il campo è molto grande e ti pressano. Per cui è veramente difficile uscire dal pressing. La seconda cosa è che abbiamo cercato di pressarli quando aveva palla il portiere ma hanno giocatori molto tecnici e venivano tra le linee. E’ un incubo Giocare contro questi giocatori».IL COLPO DI TACCO? – «Penso al modo migliore di toccare la palla e di essere creativo ed è andata bene». 🔗 Internews24.com - Thuram a Cbs Sports: «Giocare contro il Barcellona è un incubo, ecco perché. Al ritorno mi aspetto…» L’attaccante dell’Inter, Marcus, ha raccontato le difficoltà diil: le sue parole dopo la semifinale d’andataIntervistato da CbsGolazo, Marcusha parlato così al termine diInter, la semifinale d’andata di Champions League andata in scena ieri e terminata sul 3 a 3.I PROBLEMI CHE CREA IL– «Le due cose più difficilidi loro sono che devi stare basso per difendertidi loro, puoi colpirli inpiede ma il campo è molto grande e ti pressano. Per cui è veramente difficile uscire dal pressing. La seconda cosa è che abbiamo cercato di pressarli quando aveva palla il portiere ma hanno giocatori molto tecnici e venivano tra le linee. E’ unquesti giocatori».IL COLPO DI TACCO? – «Penso al modo migliore di toccare la palla e di essere creativo ed è andata bene». 🔗 Internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Thuram esaltato da Tiribocchi: «Ci sono dei giocatori che devono giocare sempre. Dico questo sulle rotazioni di Thiago Motta» - di Redazione JuventusNews24Thuram esaltato da Tiribocchi: le parole in esclusiva a Juventusnews24 sul centrocampista francese Simone Tiribocchi ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Il commento sul centrocampista bianconero Thuram. TIRIBOCCHI – «Sì come tanti altri. Io credo che ci sono dei giocatori che anche se un po’ stanchi devono sempre giocare, specialmente quando le cose non vanno, perché comunque bisogna costruire qualcosa intorno a loro. 🔗juventusnews24.com

Thuram a DAZN: «Io determinante? Tutta la squadra mi aiuta a giocare bene. Ora abbiamo un solo obiettivo» - di Redazione JuventusNews24Thuram ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Verona: tutte le dichiarazioni sul match vinto dai bianconeri all’Allianz Stadium Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Verona: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. DETERMINANTE – «Non posso dire che sono determinante. La squadra mi aiuta a giocare bene e fare gol. Giochiamo da squadra» ATALANTA – «Adesso c’è la partita contro l’Atalanta, dovremo fare una buona settimana per arrivarci bene. 🔗juventusnews24.com

Ronaldo Inter (Sky Sports), clamoroso! L’ex Juve può tornare in Serie A? L’attaccante vuole giocare il Mondiale per Club e… L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Ronaldo Inter (Sky Sports), il futuro dell’ex Juve può essere nuovamente in Serie A: la clamorosa indiscrezione Clamorosa indiscrezione rilanciata da Sky Sports UK e ripresa in Italia da Tuttosport che riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al Nassr, che avrebbe nel mirino la partecipazione alla prossima edizione del Mondiale per Club. Secondo l’emittente inglese CR7 sarebbe alla ricerca di una squadra che prenda parte alla prossima competizione e starebbe valutando la possibilità di svincolarsi dall’Al Nassr. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Thuram: Un incubo giocare col Barcellona: vi spiego perché. Ma al ritorno c'è un aspetto che cambierà; Inter, Thuram: Triplete? Ecco cosa ci diciamo nello spogliatoio. Lautaro è uno dei più forti al mondo; Thuram: Triplete? Gara per gara e vediamo alla fine. Ecco perché mi trovo bene con Lautaro; Thuram: Triplete? Ecco cosa ci siamo detti. Lautaro tra i più forti al mondo. Parma speciale, sulle rotazioni di Inzaghi.... 🔗Su questo argomento da altre fonti

Thuram: "Un incubo giocare col Barcellona: vi spiego perché. Ma al ritorno c'è un aspetto che cambierà - Marcus Thuram ha parlato ieri sera durante Cbs Sports Golazo della prova offerta dall'Inter contro il Barcellona nell'andata delle semifinali di Champions League. "Le due cose più difficili contro di ... 🔗msn.com

Thuram a Prime Video: «Partita aperta, ce la siamo giocata alla grande! Inzaghi? Ecco cosa mi ha detto per convincermi…» - Thuram a Prime Video: «Partita aperta, ce la siamo giocata alla grande! Inzaghi? Ecco cosa mi ha detto per convincermi…» Le parole dell’attaccante nerazzurro Cosi Thuram ai microfoni di Prime Video ne ... 🔗informazione.it

Champions: Inter; Thuram, ce la siamo giocata alla grande - "È stata una partita molto aperta contro una squadra molto forte, forse la migliore al mondo al momento. Ce la siamo giocata alla grande, abbiamo fatto 3-3, abbiamo preso gol che potevamo evitare, ma ... 🔗msn.com