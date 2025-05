Thunderbolts* | 10 cose da sapere sui precedenti film e serie TV Marvel

Thunderbolts*: 10 cose da sapere sui precedenti film e serie TV MarvelThunderbolts* (leggi la nostra recensione) riunisce alcuni dei personaggi più complessi e moralmente ambigui del Marvel Cinematic Universe, ognuno dei quali ha legami con le precedenti trame dell’MCU. Questo film corale vede protagonisti personaggi come Yelena Belova, Bucky Barnes, U.S. Agent e Red Guardian. Pertanto, Thunderbolts* dell’MCU si basa su sviluppi chiave dei personaggi nei precedenti film Marvel.A differenza degli Avengers, i Thunderbolts sono composti da criminali redenti, ex nemici e antieroi che operano nell’area grigia della moralità. Questo gruppo è stato anticipato per la prima volta nella Fase 4, quando vari personaggi sono stati reclutati o indirizzati in modo subdolo verso missioni governative. L’idea fa parte di una più ampia risposta degli Stati Uniti alle conseguenze globali del Blip e all’assenza degli Avengers, con il governo che cerca di creare una propria task force dotata di super poteri. 🔗 : 10dasuiTV(leggi la nostra recensione) riunisce alcuni dei personaggi più complessi e moralmente ambigui delCinematic Universe, ognuno dei quali ha legami con letrame dell’MCU. Questocorale vede protagonisti personaggi come Yelena Belova, Bucky Barnes, U.S. Agent e Red Guardian. Pertanto,dell’MCU si basa su sviluppi chiave dei personaggi nei.A differenza degli Avengers, i Thunderbolts sono composti da criminali redenti, ex nemici e antieroi che operano nell’area grigia della moralità. Questo gruppo è stato anticipato per la prima volta nella Fase 4, quando vari personaggi sono stati reclutati o indirizzati in modo subdolo verso missioni governative. L’idea fa parte di una più ampia risposta degli Stati Uniti alle conseguenze globali del Blip e all’assenza degli Avengers, con il governo che cerca di creare una propria task force dotata di super poteri. 🔗 Cinefilos.it

