Thierry Henry indignato per la regola della Champions che danneggia l’Inter | “Come è possibile?”

Thierry Henry torna a parlare della regola dei gol fuori casa aboliti dalla Uefa nel 2021. L'ex stella del calcio francese si chiede perché l'Inter non possa trarre alcun vantaggio da ben tre gol realizzati in trasferta: "Com'è possibile?". 🔗 torna a parlaredei gol fuori casa aboliti dalla Uefa nel 2021. L'ex stella del calcio francese si chiede perché l'Inter non possa trarre alcun vantaggio da ben tre gol realizzati in trasferta: "Com'è possibile?". 🔗 Fanpage.it

