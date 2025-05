The Hormonauts | dal 2 maggio in radio e in digitale il nuovo singolo Surfin’ bird

maggio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutti i digital stores stores “Surfin’ bird” (Maninalto!), il nuovo singolo dei The Hormonauts. Dopo quindici anni di silenzio discografico, la band cult torna finalmente sulle scene musicali, pronta a riportare tutta la propria energia irriverente e inconfondibile al pubblico che li ha amati e ai nuovi ascoltatori curiosi di scoprire la loro evoluzione sonora.The Hormonauts si riaffacciano con una rivisitazione esplosiva di uno dei brani simbolo del surf anni ’60, immaginato come se fosse passato tra le mani di un DJ impazzito, disperso nella giungla amazzonica e travolto da allucinazioni sonore, in un viaggio psichedelico tra ritmo, tribalismo e visioni folli. Con la loro capacità di trasformare e reinventare pezzi storici, i The Hormonauts riaffermano il loro ruolo di innovatori sonori, confermando un approccio creativo fuori dagli schemi e sempre irresistibilmente fresco. 🔗 Lopinionista.it - The Hormonauts: dal 2 maggio in radio e in digitale il nuovo singolo “Surfin’ bird” MILANO – Da venerdì 2sarà disponibile in rotazionefonica e su tutti i digital stores stores “” (Maninalto!), ildei The. Dopo quindici anni di silenzio discografico, la band cult torna finalmente sulle scene musicali, pronta a riportare tutta la propria energia irriverente e inconfondibile al pubblico che li ha amati e ai nuovi ascoltatori curiosi di scoprire la loro evoluzione sonora.Thesi riaffacciano con una rivisitazione esplosiva di uno dei brani simbolo del surf anni ’60, immaginato come se fosse passato tra le mani di un DJ impazzito, disperso nella giungla amazzonica e travolto da allucinazioni sonore, in un viaggio psichedelico tra ritmo, tribalismo e visioni folli. Con la loro capacità di trasformare e reinventare pezzi storici, i Theriaffermano il loro ruolo di innovatori sonori, confermando un approccio creativo fuori dagli schemi e sempre irresistibilmente fresco. 🔗 Lopinionista.it

