The Four Seasons | Recensione della serie Netflix

Four Seasons è la nuova miniserie di Netflix prodotta da Tina Fey e disponibile da oggi sulla piattaforma.

Sinossi

La serie segue tre coppie di amici di lunga data che si ritrovano ogni stagione per una vacanza insieme, un'abitudine che negli anni ha consolidato il loro legame. Ma durante una di queste vacanze, Nick (Steve Carell), uno dei membri del gruppo, annuncia inaspettatamente la fine del suo matrimonio. La notizia sconvolge l'equilibrio del gruppo e dà il via a una serie di tensioni, riflessioni e cambiamenti personali.

Attraverso le quattro stagioni dell'anno — primavera, estate, autunno e inverno — i protagonisti affrontano crisi di mezza età, relazioni messe alla prova, momenti di nostalgia e nuovi inizi. La serie alterna momenti di umorismo tagliente a riflessioni più profonde sull'amicizia, l'amore e il passare del tempo.

