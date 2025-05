The Four Seasons è una miniserie divertente e fugace come la vita di coppia

miniserie, alla fine della visione di The Four Seasons, dal 30 aprile su Netflix con i suoi 8 episodi, resta invece un misto di nostalgia e amarezza. 🔗 Today.it - The Four Seasons è una miniserie divertente e fugace come la vita di coppia Quando ci si appassiona a una serie tv e poi non la rinnovano, si prova sempre un po' di fastidio, se non addirittura di rabbia. Trattandosi di una, alla fine della visione di The, dal 30 aprile su Netflix con i suoi 8 episodi, resta invece un misto di nostalgia e amarezza. 🔗 Today.it

