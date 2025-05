The Elder Scrolls 4 | Oblivion Remastered il lancio a sorpresa ha causato dei problemi ad alcuni team indie

lancio a sorpresa di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered da parte di Bethesda si è rivelato sostanzialmente una bomba improvvisa, in grado di travolgere le speranze di visibilità di molti piccoli studi. Titoli come Post Trauma, pubblicato da Raw Fury, e Starless Abyss, un deckbuilder strategico, sono usciti praticamente in contemporanea, finendo però sepolti sotto l’ondata di attenzione catalizzata dal colosso firmato Bethesda.PC Gamer ha riportato che Jónas Antonsson, boss di Raw Fury, ha spiegato su X quanto possa essere devastante per un editore indie un’uscita non pianificata di tale portata. “Non abbiamo il budget né la potenza per competere, ogni dettaglio — anche la data di lancio — viene scelto con cura per ottenere un minimo di esposizione”, ha affermato. Eppure, il loro gioco ha condiviso la data di pubblicazione con uno dei titoli più attesi e discussi degli ultimi anni, anche se mai annunciato ufficialmente fino a quel momento. 🔗 Game-experience.it - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, il lancio a sorpresa ha causato dei problemi ad alcuni team indie Il recentedi The4:da parte di Bethesda si è rivelato sostanzialmente una bomba improvvisa, in grado di travolgere le speranze di visibilità di molti piccoli studi. Titoli come Post Trauma, pubblicato da Raw Fury, e Starless Abyss, un deckbuilder strategico, sono usciti praticamente in contemporanea, finendo però sepolti sotto l’ondata di attenzione catalizzata dal colosso firmato Bethesda.PC Gamer ha riportato che Jónas Antonsson, boss di Raw Fury, ha spiegato su X quanto possa essere devastante per un editoreun’uscita non pianificata di tale portata. “Non abbiamo il budget né la potenza per competere, ogni dettaglio — anche la data di— viene scelto con cura per ottenere un minimo di esposizione”, ha affermato. Eppure, il loro gioco ha condiviso la data di pubblicazione con uno dei titoli più attesi e discussi degli ultimi anni, anche se mai annunciato ufficialmente fino a quel momento. 🔗 Game-experience.it

