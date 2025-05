The Elder Scrolls 4 | Oblivion Remastered anche dopo 19 anni Todd Howard è un personaggio segreto

Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered continua a far parlare di sé grazie alla sua fedeltà all'originale e l'aggiunta di contenuti divertenti e inattesi. Uno degli easter egg più amati, risalente alla versione del 2006, è stato restaurato e migliorato: si tratta di Todd Howard stesso, leggendario game director di Bethesda, che torna a prestare la voce a un NPC nascosto chiamato Alban Corinis.GamesRadar riporta che per trovare questo personaggio non basta esplorare: bisogna usare i comandi da console, digitando coc Toddtest dopo aver salvato la partita. Ci si ritroverà in una piccola casa in mattoni, isolata dal resto del mondo di gioco. All'interno vive Corinis, che inizialmente sembra doppiato da un altro attore, ma appena si interagisce con lui tramite le emozioni disponibili (Felice, Triste, Arrabbiato, ecc.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, il DLC con “l’armatura del cavallo” è a pagamento - Il ritorno di Oblivion non è passato inosservato, e con esso anche una delle sue decisioni più controverse: l’armatura per cavalli torna a pagamento. Bethesda ha lanciato The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered con grande entusiasmo, includendo gratuitamente tutte le principali espansioni come Shivering Isles e Knights of the Nine. Tuttavia alcuni fan hanno immaturamente segnalato che non tutto il contenuto è incluso nella versione standard. 🔗game-experience.it

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered: Bethesda stuzzica i fan con nostalgia e promesse - L’annuncio a sorpresa di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ha mandato in visibilio i fan, e Bethesda non sembra intenzionata a rallentare. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Secondo un aggiornamento di IGN, il remaster non si limita a ritoccare la grafica: include nuovi modelli di personaggi, combattimenti più fluidi e un doppiaggio parzialmente rinnovato, con alcune linee iconiche lasciate intatte per preservare la magia del 2006. 🔗imiglioridififa.com

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è in sviluppo anche per Nintendo Switch 2, per un noto leaker - Il successo di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered potrebbe presto estendersi anche alla prossima console Nintendo. Secondo quanto riportato dal noto leaker e content creator eXtas1s, Bethesda sarebbe attivamente al lavoro per portare la remaster del gioco anche su Nintendo Switch 2. L’informazione, condivisa da eXtas1s tramite un post sui social, non è ancora stata confermata ufficialmente da Bethesda, ma si inserisce perfettamente nel contesto delle recenti mosse strategiche di Microsoft. 🔗game-experience.it

