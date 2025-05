The Couple si sposta al giovedì

Couple – Una Vittoria per Due, spostandolo dalla serata del lunedì. Come se il problema fosse il giorno di messa in onda, dalla prossima settimana il reality condotto da Ilary Blasi trasloca al giovedì; il quarto appuntamento sarà dunque l'8 maggio.Con numeri oggettivamente da chiusura, Mediaset opta per il cambio di serata, in attesa di capire (cosa?) se andare avanti fino all'ultima e ottava puntata prevista o chiudere anzitempo. Nel caso, sarebbe la seconda bocciatura in stagione dopo La Talpa, chiuso in anticipo per bassi ascolti.The Couple, già partito in sordina e senza alcun effetto novità (alla prima 18.6% di share), è subito crollato alla seconda (13%), prima del 10.9% di questa settimana.Un ritorno in onda, quindi, posticipato al debutto dell'Isola dei Famosi di Veronica Gentili, previsto mercoledì 7 maggio.

Mister Movie | The Couple Cambia Serata: Mediaset Sposta Ilary Blasi al Giovedì, Arriva L’Isola! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Scopri perché Mediaset ha deciso di spostare The Couple al giovedì sera invece di cancellarlo, salvando il reality di Ilary Blasi grazie al montepremi milionario. L'Isola dei Famosi prende il suo posto al lunedì. 🔗mistermovie.it

The Couple non chiude (per ora): Mediaset lo sposta al giovedì sera, lunedì spazio a L’Isola dei Famosi 2025 - Nonostante gli ascolti bassi, The Couple non chiude: Mediaset lo sposta al giovedì per salvare il programma e dal 12 maggio lascia il lunedì a L'Isola dei Famosi. Buone notizie per chi sta seguendo The Couple! Nonostante gli ascolti deludenti dell'ultima puntata e le voci insistenti su una chiusura anticipata, il reality show condotto da Ilary Blasi resta in palinsesto. Mediaset ha infatti deciso di salvare il programma, ma con un importante cambiamento: niente più lunedì sera, da ora in poi lo show andrà in onda il giovedì in prima serata. 🔗movieplayer.it

The Couple salvato in extremis ma “retrocesso” al giovedì: Isola dei Famosi conquista il lunedì sera - The Couple non chiude ma viene retrocesso al giovedì: Mediaset salva il reality di Ilary Blasi mentre l'Isola conquista il lunedì sera dal 12 maggio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

