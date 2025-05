The Couple | perché il nuovo reality non ha conquistato il pubblico

Couple: il reality di Ilary Blasi tra ascolti deludenti e montepremi milionario su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it - The Couple: perché il nuovo reality non ha conquistato il pubblico Dopo tre puntate, il programma di Mediaset fatica a decollare nonostante un montepremi da un milione di euro. Il flop di The: ildi Ilary Blasi tra ascolti deludenti e montepremi milionario su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

The Couple: Chi è Jasmine Carrisi? Tutto sulla Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5 - Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi! 🔗comingsoon.it

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5 - A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in prove che metteranno alla prova sia la loro forza fisica che l'astuzia. L'obiettivo finale? Portare a casa il premio di 1 milione di euro. The Couple avrà la Diretta 24h simile al Grande Fratello Come nel famoso Grande Fratello, anche in TheCouple i concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, osservati continuamente dalle telecamere. 🔗mistermovie.it

The Couple: Chi è Giorgia Villa? Tutto sulla Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5 - Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, The Couple, la ginnasta Giorgia Villa! 🔗comingsoon.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Couple nei guai: costretto a chiudere prima, ma obbligato ad assegnare il montepremi milionario dopo poche puntate; Ilary Blasi, The Couple chiude in anticipo ma c’è un problema con il montepremi milionario; Perché The Couple non ha funzionato; The Couple, i concorrenti del nuovo reality con Ilary Blasi da stasera in tv. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

The Couple chiuderà in anticipo, il problema ora è il montepremi milionario da assegnare ugualmente - Il destino di The Couple pare segnato. Gli ascolti molto bassi della terza puntata sono da chiusura immediata, ma a garantire qualche settimana di sopravvivenza ... 🔗fanpage.it

Perché The Couple non può chiudere subito (ma Mediaset avrebbe voluto) - The Couple verso la chiusura anticipata (ma non così presto come si mormorava): la decisione di Mediaset sul reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. 🔗gay.it

Quando finisce The Couple?/ Reality verso la chiusura anticipata: quante puntate restano e la finale - Quando va in onda la finale di The Couple e quante puntate restano alla conclusione del reality di Ilary Blasi? Tutto quello che sappiamo ... 🔗ilsussidiario.net