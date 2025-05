The Couple passa alla domenica

Couple, ma in un'altra serata rispetto a quella inizialmente stabilita: la quarta puntata del reality di Ilary Blasi andrà in onda domenica 4 maggio al posto de Le Show dei Record. Su Rai 1 ci sarà lo speciale di Affari Tuoi.The Couple proseguirà nel dì di festa (anche la puntata successiva è fissata per domenica, 11 maggio), poi si vedrà.Articolo del 1° maggio 2025Canale 5 tenta di arginare il flop di The Couple – Una Vittoria per Due, spostandolo dalla serata del lunedì. Come se il problema fosse il giorno di messa in onda, dalla prossima settimana il reality condotto da Ilary Blasi trasloca al giovedì; il quarto appuntamento sarà dunque l'8 maggio.Con numeri oggettivamente da chiusura, Mediaset opta per il cambio di serata, in attesa di capire (cosa?) se andare avanti fino all'ultima e ottava puntata prevista o chiudere anzitempo.

Mediaset cambia ancora: The Couple passa alla domenica - Update delle 19:55 Mediaset cambia ancora. Conferma lo spostamento di The Couple, ma in un'altra serata rispetto a quella inizialmente stabilità, ovvero il giovedì: la quarta puntata del reality di Ilary Blasi andrà in onda domenica 4 maggio al posto de Le Show dei Record. Su Rai 1 ci sarà lo speciale di Affari Tuoi. The Couple proseguirà nel dì di festa (anche la puntata successiva è fissata per domenica, 11 maggio), poi si vedrà.

La gara di domenica: torna Palumbo. Il sogno playoff passa dal Cosenza - Difficile capire cosa aspettarsi da un avversario di fronte ad un ribaltone in panchina e fanalino di coda, ciò che il Modena sa è, tuttavia, di avere a portata di mano una ghiotta occasione. La fiducia generata dal successo di Cittadella sarà primo ingrediente da mettere in campo domenica la ’Braglia’, il ritorno di Palumbo e la buona forma dei vari interpreti farà il resto. A proposito del rientro del fantasista napoletano, i canarini si preparano a rivestire l’abito visto fino ad un paio settimane fa, nel quale si candida proprio Magnino ad una riconferma sulla destra e Santoro a ... 🔗sport.quotidiano.net

The Couple: Chi è Jasmine Carrisi? Tutto sulla Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5 - Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi! 🔗comingsoon.it

The Couple cambia giorno di programmazione e lascia il lunedì a L’Isola dei Famosi: le novità del palinsesto - Ecco in che giorno vedremo The Couple, il reality di Ilary Blasi e quando invece partirà quello condotto da Veronica Gentili ... 🔗isaechia.it

The Couple, le pagelle: Brigitta “Sì 'na pret” (9), Manila come la Signorina Rottermaier (4), Andrea ringrazia Antonino, che ringrazia Belen (6) - The Couple non ingrana la marcia giusta e nonostante i giochi siano anche potenzialmente divertenti il reality è impantato nella noia. L'ipotesi di chiusura anticipata sembra ... 🔗msn.com

The Couple, le pagelle: Spinalbese bello ma non balla (5), Manila Nazzaro pesante (4), Ilary Blasi compleanno senza anello (9) - Un ritorno frizzantino quello di The Couple. Il reality show si era fermato lo scorso lunedì, dopo la morte di Papa Francesco che Ilary Blasi ha voluto ricordare con un lungo applauso ... 🔗msn.com