© Davidemaggio.it - The Couple passa alla domenica Couple, ma in un'altra serata rispetto a quella inizialmente stabilita: la quarta puntata del reality di Ilary Blasi andrà in onda domenica 4 maggio al posto de Le Show dei Record. Su Rai 1 ci sarà lo speciale di Affari Tuoi.The Couple proseguirà nel dì di festa (anche la puntata successiva è fissata per domenica, 11 maggio), poi si vedrà.Articolo del 1° maggio 2025Canale 5 tenta di arginare il flop di The Couple – Una Vittoria per Due, spostandolo dalla serata del lunedì. Come se il problema fosse il giorno di messa in onda, dalla prossima settimana il reality condotto da Ilary Blasi trasloca al giovedì; il quarto appuntamento sarà dunque l'8 maggio.Con numeri oggettivamente da chiusura, Mediaset opta per il cambio di serata, in attesa di capire (cosa?) se andare avanti fino all'ultima e ottava puntata prevista o chiudere anzitempo. 🔗 Update delle 19:55Mediaset cambia ancora. Conferma lo spostamento di The, ma in un'altra serata rispetto a quella inizialmente stabilita: la quarta puntata del reality di Ilary Blasi andrà in onda4 maggio al posto de Le Show dei Record. Su Rai 1 ci sarà lo speciale di Affari Tuoi.Theproseguirà nel dì di festa (anche la puntata successiva è fissata per, 11 maggio), poi si vedrà.

