The Couple non chiude per ora | Mediaset lo sposta al giovedì sera lunedì spazio a L’Isola dei Famosi 2025

Couple non chiude: Mediaset lo sposta al giovedì per salvare il programma e dal 12 maggio lascia il lunedì a L'Isola dei Famosi. Buone notizie per chi sta seguendo The Couple! Nonostante gli ascolti deludenti dell'ultima puntata e le voci insistenti su una chiusura anticipata, il reality show condotto da Ilary Blasi resta in palinsesto. Mediaset ha infatti deciso di salvare il programma, ma con un importante cambiamento: niente più lunedì sera, da ora in poi lo show andrà in onda il giovedì in prima serata. Una mossa che suona come un compromesso: evitare la cancellazione immediata, ma al tempo stesso togliere a The Couple la prestigiosa collocazione del lunedì, serata storicamente riservata ai reality di punta della rete.

The Couple, problema per Ilary Blasi: la decisione di Mediaset: “Perché chiude” - Dopo un esordio carico di aspettative e una campagna promozionale di forte impatto, il reality game The Couple, trasmesso in prima serata su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, sembra non essere riuscito a mantenere le promesse. I numeri parlano chiaro: la prima puntata aveva raccolto 2 milioni e 234 mila spettatori, con uno share del 18.55%, dati sicuramente incoraggianti. Tuttavia, già dalla seconda serata si è registrata una brusca frenata, con uno share crollato al 13%. 🔗caffeinamagazine.it

“Perché chiude subito”. Disastro The Couple, Ilary raggiunta dalla clamorosa notizia - The Couple ha avuto inizio da meno di una settimana, eppure la notizia peggiore potrebbe arrivare subito. Ilary Blasi è ritornata con grande entusiasmo a condurre nuovamente un reality show, ma le difficoltà sono già evidenti a tutti e la situazione potrebbe degenerare da un momento all’altro. A porre l’attenzione su The Couple è stato il sito Gossip e Tv a firma Silvia Federici, infatti il futuro del programma di Ilary Blasi sarebbe già fortemente a rischio. 🔗caffeinamagazine.it

Chiude The Couple, decisione choc: quando va in onda l'ultima puntata - The Couple chiude prima: Mediaset prende una decisione drastica Il destino di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, si è ormai compiuto. Dopo un esordio promettente in termini Auditel, il programma ha vissuto un repentino calo negli ascolti TV che ha spinto Mediaset a una dura scelta: la chiusura anticipata del format. Dalla prima puntata, che aveva totalizzato 2.234.000 telespettatori con uno share del 18,5%, si è passati a numeri decisamente più modesti: solo 1. 🔗tvpertutti.it

