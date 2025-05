The Couple Alex Belli stronca il programma | Reality fallimentare ma doveva essere nel cast anche lui!

Alex Belli ha espresso parole molto dure contro The Couple. Peccato che anche lui sarebbe dovuto essere nel cast del Reality condotto da Ilary Blasi. 🔗 Comingsoon.it - The Couple, Alex Belli stronca il programma: "Reality fallimentare", ma doveva essere nel cast anche lui! A Boom, il format di Alfonso Signorini,ha espresso parole molto dure contro The. Peccato chelui sarebbe dovutoneldelcondotto da Ilary Blasi. 🔗 Comingsoon.it

Ne parlano su altre fonti

The Couple, tra i concorrenti anche Alex Belli e Soleil Sorge - Stando alle voci di corridoio, tra i concorrenti della prima edizione di The Couple ci sarebbero anche Alex Belli e Soleil Sorge L'articolo The Couple, tra i concorrenti anche Alex Belli e Soleil Sorge proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Mister Movie | The Couple: Ilary Blasi ingaggia Guillermo Mariotto, Alex Belli e Samantha De Grenet? - Ilary Blasi è pronta a tornare sul piccolo schermo con The Couple, un nuovo reality show ispirato al format spagnolo Gran Hermano Duo. Il programma, che andrà in onda su Canale 5, vedrà coppie e terzetti di vip e non vip sfidarsi all'interno della Casa del Grande Fratello, leggermente riadattata per l'occasione. The Couple: Data di Inizio e Dinamiche del Programma La prima puntata di The Couple è prevista per lunedì 7 aprile, una settimana dopo la finale del Grande Fratello. 🔗mistermovie.it

Alex Belli contro The Couple, ma sarebbe dovuto essere nel cast - Alex Belli si scaglia sui social contro The Couple, ma sarebbe dovuto essere nel cast del reality show di Canale 5 L'articolo Alex Belli contro The Couple, ma sarebbe dovuto essere nel cast proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Couple, Alex Belli stronca il programma: Reality fallimentare, ma doveva essere nel cast anche lui!; Alex Belli, furia contro Mediaset e The Couple: accuse durissime e cifre (stellari) spifferate. Interviene Signorini; The Couple, Soleil Sorge ha detto di no a Ilary Blasi: «Le coppie in televisione non sono mai state il mio for; Ilary Blasi prepara il nuovo GF: a The Couple Alex Belli e Soleil (e un premio ricchissimo). 🔗Approfondimenti da altre fonti

The Couple, Alex Belli stronca il programma: "Reality fallimentare", ma doveva essere nel cast anche lui! - A Boom, il format di Alfonso Signorini, Alex Belli ha espresso parole molto dure contro The Couple. Peccato che anche lui sarebbe dovuto essere nel cast del reality condotto da Ilary ... 🔗comingsoon.it

Alex Belli attacca The Couple ma viene asfaltato: “Rosica perchè è stato scartato” - L'ex gieffino Alex Belli ha sbottato sui social contro The Couple ma nel giro di poche ore è arrivata un replica epica! Ecco tutti i dettagli! 🔗tuttosulgossip.it

Alex Belli critica il reality The Couple: il retroscena sorprendente dietro il suo sfogo - Alex Belli critica aspramente il reality "The Couple" di Ilary Blasi, rivelando la sua esclusione dal programma a causa del rifiuto di Soleil Sorge, mentre gli ascolti continuano a calare su Canale 5. 🔗ecodelcinema.com