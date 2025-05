The Bold Champions | Le pagelle | Yamal non è Messi ma è il suo erede Le crepe di Dimarco e l’unghia di Mkhitaryan

Champions League ha illuminato il popolo del calcio. Due partite, sette gol, spettacolo a vagonate.IN9 LAMINE YamalAbbiamo visto la luce. Non è Messi, ma è l’erede di Messi. Immarcabile, irrefrenabile, geniale. Il Barcellona riemerge dallo 0-2 grazie a lui: un gol d’autore, le spallate alla difesa interista, il velo per il 3-3 di Raphinha. Godiamocelo. Un talento così è di tutti e per tutti.8 DUMFRIESDoppietta in casa del Barcellona: roba per cuori forti. Splendida la prima rete in girata acrobatica, autoritaria la seconda, di testa. Era mancato come il pane, all’Inter. È tornato, e si vede.8 DONNARUMMAPer lui è sempre “Viva, viva l’Inghilterra” come cantava Baglioni. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions | Le pagelle: Yamal non è Messi, ma è il suo erede. Le crepe di Dimarco e l’unghia di Mkhitaryan Luci a Barcellona. Bagliori a Londra: nella settimana del black out che ha paralizzato per oltre 24 ore Spagna e Portogallo, laLeague ha illuminato il popolo del calcio. Due partite, sette gol, spettacolo a vagonate.IN9 LAMINEAbbiamo visto la luce. Non è, ma è l’di. Immarcabile, irrefrenabile, geniale. Il Barcellona riemerge dallo 0-2 grazie a lui: un gol d’autore, le spallate alla difesa interista, il velo per il 3-3 di Raphinha. Godiamocelo. Un talento così è di tutti e per tutti.8 DUMFRIESDoppietta in casa del Barcellona: roba per cuori forti. Splendida la prima rete in girata acrobatica, autoritaria la seconda, di testa. Era mancato come il pane, all’Inter. È tornato, e si vede.8 DONNARUMMAPer lui è sempre “Viva, viva l’Inghilterra” come cantava Baglioni. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

The Bold Champions | Le pagelle sulle notti europee: Ancelotti (8) si mangia Guardiola (4). La papera di Maignan, il Gallo canta ancora - Tre punti su nove: alla faccia dell’ottimismo della vigilia, l’andata dei playoff di Champions ha regalato amarezze al calcio italiano. L’Atalanta paga un rigore assurdo concesso al Bruges nel recupero, ma non era stata la solita Atalanta e si era fatta mettere sotto dalla squadra belga. Il Milan è affondato dopo appena tre minuti per una papera di Maignan, ma non ha avuto la forza di recuperare e nella “vasca” dello stadio del Rotterdam, i rossoneri hanno boccheggiato. 🔗ilfattoquotidiano.it

The Bold Champions | Le pagelle: Alisson para tutto, Donnarumma crolla nell’unico tiro. Il Milan era affondato nella “vasca” di Rotterdam, l’Inter ha nuotato con stile - Sei squadre con un piede nei quarti, in alcuni casi la pratica già archiviata: l’andata degli ottavi dei Champions League ha certificato gerarchie consolidate. Superata la fase del “classificone”, le big hanno alzato la voce: l’Arsenal ha rifilato 7 gol all’Eindhoven, l’Aston Villa ha calato il tris a Bruges, il Bayern Monaco ha demolito il Bayer Leverkusen nel derby tedesco, la stessa Inter dopo il 2-0 a Rotterdam vede all’orizzonte il passaggio del turno. 🔗ilfattoquotidiano.it

The Bold Champions | Le pagelle: c’è molto coraggio nel sorriso di Luis Enrique. Ancelotti, il gesto dopo la vittoria è di gran classe - Nel segno dei rigori: il ritorno degli ottavi di Champions è stato illuminato dai 240 minuti di Liverpool-Psg e Atletico Madrid-Real. Erano le gare più attese, con il discorso qualificazione ancora aperto: è servita la crudele lotteria dei tiri dal dischetto per portare avanti i francesi e la banda di Carlo Ancelotti. Annunciate le qualificazioni di Barcellona, Bayern, Inter, Arsenal, Aston Villa, più complicata quella del Borussia, finalista nel 2024. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

The Bold Champions | Le pagelle: Alisson para tutto, Donnarumma crolla nell’unico tiro; The Bold Champions | Le pagelle: c’è molto coraggio nel sorriso di Luis Enrique; Champions, le pagelle: Lewandowski in splendida solitudine, Kvara illumina Parigi; Champions, le pagelle: Inzaghi e Donnarumma, l’Italia da esportazione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Champions, le pagelle: Lewandowski in splendida solitudine, Kvara illumina Parigi. Kompany pareva quasi seccato: più umiltà, please - THE BOLD CHAMPIONS - Promossi e bocciati, i voti ai match d'andata dei quarti di finale: Inter di sciabola e di fioretto, il Barca un collettivo da 8. Kane, i tedeschi non hanno pietà. Emery è un ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Champions League, le pagelle di Barcellona-Inter: Dumfries imprendibile e splende quanto Yamal - L'Inter di Simone Inzaghi è uscita indenne dall'andata della semifinale di Champions in casa del Barcellona con un pirotecnico 3-3. Protagonista assoluto di serata il recuperato Dumfries (8,5), autore ... 🔗msn.com

Champions, le pagelle: Lewandowski in splendida solitudine, Kvara illumina Parigi - Emery è un italiano travestito da spagnolo Quattordici gol in quattro partite, capolavori in ordine sparso, momenti di grande spettacolo: l’andata dei quarti ha ribadito che la Champions ... 🔗informazione.it