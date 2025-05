Tesla voci di rimpasto | Elon Musk verso l’addio?

Tesla: il futuro di Musk in discussioneSecondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il consiglio di amministrazione di Tesla starebbe valutando la sostituzione di Elon Musk alla guida dell’azienda. I membri del board avrebbero già avviato contatti informali per individuare un possibile successore come CEO. Tuttavia, la presidente del consiglio, Robyn Denholm, ha smentito con decisione queste voci.Le cause del malcontento internoLa presunta volontà del consiglio nasce da un generale malcontento per i risultati finanziari più recenti dell’azienda texana. Nel primo trimestre, Tesla ha registrato solo 36.167 immatricolazioni nell’Unione europea, con un calo drastico del 45% rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche i dati globali non sono confortanti: ricavi scesi a 19,33 miliardi di dollari (-9% su base annua) e un utile netto crollato del 71%, fermandosi a 409 milioni di dollari. 🔗 Dayitalianews.com - Tesla, voci di rimpasto: Elon Musk verso l’addio? Tensione al vertice di: il futuro diin discussioneSecondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il consiglio di amministrazione distarebbe valutando la sostituzione dialla guida dell’azienda. I membri del board avrebbero già avviato contatti informali per individuare un possibile successore come CEO. Tuttavia, la presidente del consiglio, Robyn Denholm, ha smentito con decisione queste.Le cause del malcontento internoLa presunta volontà del consiglio nasce da un generale malcontento per i risultati finanziari più recenti dell’azienda texana. Nel primo trimestre,ha registrato solo 36.167 immatricolazioni nell’Unione europea, con un calo drastico del 45% rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche i dati globali non sono confortanti: ricavi scesi a 19,33 miliardi di dollari (-9% su base annua) e un utile netto crollato del 71%, fermandosi a 409 milioni di dollari. 🔗 Dayitalianews.com

Se ne parla anche su altri siti

Crisi dell’auto, lo sgambetto dell’Ue a Elon Musk: il rinvio delle multe ai produttori è un problema per Tesla - L’apertura della Commissione europea sulle multe per le case automobilistiche fa contenti tutti i costruttori del Vecchio Continente, ad eccezione di uno: Tesla. L’azienda fondata da Elon Musk incassa ogni anno miliardi di dollari dai competitor proprio grazie alla cessione dei «crediti di CO2», ma la novità annunciata da Bruxelles rischia di far mancare a Tesla una parte consistente dei propri introiti. 🔗open.online

“Elon Musk non passa più i soldi per nostro figlio, vendo la sua Tesla”: le accuse di Ashley St. Clair - Ashley St. Clair è una donna di 31 anni, nota per essere vicina al movimento MAGA. A febbraio aveva dichiarato di aver avuto un bambino con Elon Musk. Ora su X, il social network una volta conosciuto come Twitter, è apparso un video in cui vende una Tesla: "La sto vendendo perché devo fare qualcosa visto che Elon Musk ha tagliato il 60% del supporto che dava a nostro figlio".Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Boicottate Elon Musk”: alle Hawaii esplode il fronte anti-Tesla - Oahu, 12 aprile 2025 Un gruppo di manifestanti con cartelli di protesta si è radunato di fronte allo store Tesla dell’International Market Place a Waikiki, Oahu (Hawaii). I cartelli e gli slogan nel presidio erano esplicitamente critici verso Elon Musk, il “Doge” d’America, e la sua azienda: si potevano leggere scritte come “Elon Musk mislead us” o “Tesla treat workers better” e altre frasi di denuncia. 🔗ilfaroonline.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Voci sulla relazione tra Elon Musk e l’amministrazione Trump fanno salire il prezzo delle azioni di Tesla. - Voci sulla relazione tra Elon Musk e il governo Trump fanno salire il prezzo delle azioni di Tesla (X @elonmusk @Tesla) Le azioni di Tesla erano in calo a causa di rapporti deludenti sulle vendite ... 🔗msn.com

Tesla avanza a Wall Street tra voci di ritiro di Musk dall'amministrazione Trump - Tesla guadagna il 4,50% a Wall Street tra le voci di un possibile ritiro di Elon Musk dall'amministrazione Trump. Tesla avanza a Wall Street con le indiscrezioni su un possibile passo indietro di ... 🔗quotidiano.net

Tesla Cybercab, l’ultima speranza per l'azienda di Musk? - Nel tardo pomeriggio del 21 aprile, prima che l'amministratore delegato Elon Musk e altri dirigenti di Tesla presentassero per un meeting di aggiornamento trimestrale agli investitori, il prezzo ... 🔗wired.it