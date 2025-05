Tesla smentisce le voci su un nuovo CEO | fiducia in Elon Musk

Tesla ha bollato come "assolutamente false" le notizie secondo cui sta cercando un nuovo Ceo per sostituire Elon Musk, dopo che il Wall Street Journal ha scritto che l'azienda avrebbe contattato agenzie di reclutamento per avviare la ricerca di un nuovo ad. Lo riporta la Bbc.La presidente di Tesla Robyn Denholm ha scritto su X che l'articolo è "assolutamente falso" e che il board è "altamente fiducioso" nella capacità di Musk di "continuare a portare avanti l'entusiasmante piano di crescita che lo attende". Anche Musk ha affermato su X che l'articolo è "deliberatamente falso" e rappresenta "un discredito per il giornalismo". 🔗 Quotidiano.net - Tesla smentisce le voci su un nuovo CEO: fiducia in Elon Musk ha bollato come "assolutamente false" le notizie secondo cui sta cercando unCeo per sostituire, dopo che il Wall Street Journal ha scritto che l'azienda avrebbe contattato agenzie di reclutamento per avviare la ricerca di unad. Lo riporta la Bbc.La presidente diRobyn Denholm ha scritto su X che l'articolo è "assolutamente falso" e che il board è "altamente fiducioso" nella capacità didi "continuare a portare avanti l'entusiasmante piano di crescita che lo attende". Ancheha affermato su X che l'articolo è "deliberatamente falso" e rappresenta "un discredito per il giornalismo". 🔗 Quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Voci di Gaza – “Siamo di nuovo nella spirale di morte e carestia. Svanita l’illusione di tornare alla normalità” - “Siamo tornati nel ciclo di morte e carestia“. La rottura della tregua a Gaza da parte di Israele che ha ricominciato a bombardare la Striscia e a bloccare aiuti e derrate di cibo sta avendo un effetto devastante sulla popolazione. L’illusione della pace è svanita presto. “Per la prima volta avevo avuto la sensazione che potessimo tornare a quella vita normale che ci avevano tolto” racconta Mohammed, operatore di Oxfam in questa testimonianza audio dalla Striscia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Mister Movie | Kathleen Kennedy smentisce le voci sul ritiro da Lucasfilm - Negli ultimi giorni si sono diffuse speculazioni riguardo al presunto ritiro di Kathleen Kennedy, attuale presidente di Lucasfilm, alimentando un'ondata di discussioni tra i fan di Star Wars. Tuttavia, la stessa Kennedy ha deciso di intervenire per chiarire la situazione, confermando che le notizie circolate sono infondate e frutto di un'errata interpretazione della normale pianificazione aziendale. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | James Norton Smentisce le Voci su James Bond - James Norton, noto per il suo ruolo in "Bob Marley: One Love", ha recentemente smentito le voci che lo vedevano come il favorito per sostituire Daniel Craig nel ruolo di James Bond. Nonostante i bookmaker Ladbrokes avessero ridotto le sue probabilità di interpretare l'iconico agente segreto, Norton ha dichiarato di essere sconcertato dai pettegolezzi. Le Dichiarazioni di Norton su James Bond Durante i BAFTA Film Awards di Londra, Norton ha parlato con il presentatore Alex Zane, definendo le voci come "pura speculazione" e "un buon momento clickbait nei media". 🔗mistermovie.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tesla smentisce le voci su un nuovo CEO: fiducia in Elon Musk; La presidente di Tesla smentisce le voci: il consiglio non cerca un nuovo CEO per sostituire Musk; Musk, Tesla smentisce: «Non sarà sostituito nel cda, piena fiducia nel suo ruolo»; Tesla smentisce le voci su un cambio di CEO: Musk resta al comando. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Musk, Tesla smentisce: «Non sarà sostituito nel cda, piena fiducia nel suo ruolo» - Tesla smentisce con fermezza le voci secondo cui il consiglio di amministrazione stesse cercando un nuovo Ceo per sostituire Elon Musk. In un comunicato ufficiale pubblicato ... 🔗msn.com

Tesla smentisce le voci di ricerca di un nuovo Ceo per sostituire Elon Musk - Tesla ha bollato come "assolutamente false" le notizie secondo cui sta cercando un nuovo Ceo per sostituire Elon Musk, dopo che il Wall Street Journal ha scritto che l'azienda avrebbe contattato ... 🔗quotidiano.net

Musk, Tesla a caccia di un nuovo Ceo? La rivelazione del WSJ e la replica: “Tutto falso e smentita censurata” - “Articolo deliberatamente falso, che non include una smentita inequivocabile da parte del consiglio di amministrazione di Tesla", ha replicato il miliardario ... 🔗ilfattoquotidiano.it