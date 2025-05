Tesla smentisce il cambio della guida e conferma Elon Musk come amministratore delegato

Tesla starebbe valutando un cambio nella sua guida, ma tali notizie sono state smentite con fermezza dagli stessi responsabili. Il diretto interessato e il presidente dell'azienda hanno negato ogni accenno a un'eventuale sostituzione di Elon Musk. Rifiuto netto della voce Le dichiarazioni ufficiali, comunicate tramite il profilo X . L'articolo Tesla smentisce il cambio della guida e conferma Elon Musk come amministratore delegato è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Paolo Petrecca alla guida di Rai Sport: il cambio di direzione - Paolo Petrecca si appresta ad assumere ufficialmente la direzione di Rai Sport a partire da domani, 27 marzo. Secondo quanto appreso, il nuovo direttore sarà operativo già dalla mezzanotte odierna. Con questa nomina si completa il quadro degli ordini di servizio relativi ai direttori designati durante il Consiglio di Amministrazione Rai del 20 marzo. Nel […] L'articolo Paolo Petrecca alla guida di Rai Sport: il cambio di direzione è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Tesla smentisce le voci su un possibile cambio alla guida di Elon Musk ?? - Le azioni Tesla hanno recuperato le perdite iniziali e ora segnano un rialzo dello 0,70% nel pre-market, dopo che la società ha smentito con fermezza le indiscrezioni secondo cui sarebbe alla ricerca ... 🔗informazione.it

Wsj: il board di Tesla cerca un nuovo ceo per sostituire Elon Musk. L’azienda smentisce - Secondo il Wall Street Journal, il cda dell’azienda avrebbe già avviato la ricerca. A pesare, le performance della società e il progressivo disimpegno del Ceo ... 🔗ilsole24ore.com

Tesla smentisce la ricerca di un nuovo ad: "Musk resta, piena fiducia nel suo ruolo" - La decisione, su cui non è chiaro se sia stato informato o meno il diretto interessato, sarebbe stata presa dopo il crollo delle azioni della casa automobilistica Il consiglio di amministrazione di Te ... 🔗informazione.it