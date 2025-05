Thesocialpost.it - Tesla, Musk verso l’uscita? Il consiglio cerca un nuovo ceo (e lui forse non lo sa)

Il momento non è dei migliori per Elon, e la proverbiale armatura da Iron Man sembra iniziare a fare acqua. Dopo aver annunciato l'imminente uscita dal ruolo di capo del Dipartimento per l'Efficienza pubblica, l'imprenditore più instancabile — e divisivo — del pianeta potrebbe vedersi sfilare anche la sua poltrona più preziosa: quella di ceo di, l'azienda che ha fondato, portato in cima al mondo e ora rischia di guardare da fuori.A lanciare l'indiscrezione è il Wall Street Journal, secondo cui ildi amministrazione diavrebbe già cominciato are un sostituto. Una decisione maturata dopo il crollo delle azioni, il tonfo degli utili e un malumore crescente tra gli azionisti, convinti chestia giocando a Risiko con troppi fronti aperti.I numeri non mentono (e non perdonano)Nel primo trimestre dell'anno,ha registrato vendite per 19,33 miliardi di dollari, in calo del 9% rispetto all'anno precedente.