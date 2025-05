Tesla cerca un nuovo CEO per sostituire Elon Musk dopo il crollo delle azioni

Tesla ha iniziato a cercare un nuovo CEO per sostituire il fondatore Elon Musk. Lo riporta il Wall Street Journal.Secondo il quotidiano la decisione è stata presa dopo il crollo delle azioni e degli utili di Tesla. Alcuni investitori ritengono che Musk sia troppo impegnato con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l'Efficienza Pubblica (DOGE), che pure sembra volgere al termine.Non è stato reso noto se Musk sia stato informato della decisione.

Tesla in crisi, il socio storico contro Musk: “Serve un nuovo Ceo”. E i marchi fanno a gara per anticipare i dazi - “Il problema non è il suo impegno nel governo, ma dove spende il suo tempo. E quello non è a Tesla”. Con queste parole Ross Gerber, investitore e storico sostenitore di Elon Musk, ha chiesto all’amministratore delegato della casa automobilistica di farsi da parte per il bene dell’azienda. Gerber, 44 anni, non è tra i maggiori azionisti di Tesla – detiene 262.352 azioni su un totale di 3,2 miliardi – ma è a capo di Gerber Kawasaki Wealth Management, un fondo da oltre 100 milioni di dollari. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tesla, il vice di Musk Tom Zhu possibile nuovo CEO, Ross Gerber: "Elon trascura l'azienda per occuparsi di X, ed è divisivo" - Secondo Ross Gerber, CEO di Gerber Kawasaki Wealth Management, Musk dovrebbe pensare ad un passo indietro. Il numero due dell'azienda in pole per sostituirlo Il vice di Musk Tom Zhu possibile nuovo CEO dell'azienda. Le voci cominciano a susseguirsi, complice anche il calo di vendite che ha in 🔗ilgiornaleditalia.it

Dazi, è rottura tra Trump e Musk, amplificata dallo scontro tra il ceo di Tesla e il consigliere al Commercio - RETROSCENA - Sempre più gelo tra il tycoon ed il ceo di Tesla e SpaceX. E a sostegno di ciò c'è un retroscena che il Giornale d'Italia è riuscito a raccogliere dal deep State È rottura tra Trump e Musk. I dazi sono il tema su cui i rapporti si sarebbero compromessi, in quanto le linee del tycoon e quella 🔗ilgiornaleditalia.it

