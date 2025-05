Tesla alla ricerca di un nuovo ceo? Musk smentisce | Fake news

Tesla ha smentito di essere alla ricerca di un nuovo amministratore delegato, come invece ha riportato il Wall Street Journal, secondo cui l’azienda avrebbe contattato agenzie di reclutamento per trovare un ceo in grado di prendere il posto di Elon Musk. La presidente di Tesla, Robyn Denholm, ha affermato che la notizia è «assolutamente falsa» e che il board è «altamente fiducioso» nella capacità di Musk di «continuare a portare avanti l’entusiasmante piano di crescita» che attende l’azienda. Lo stesso Musk ha affermato su X che l’articolo del Wsj è «deliberatamente falso», aggiungendo che porta «discredito al giornalismo».WSJ is a discredit to journalism https:t.cod8dOeCE9u2— Elon Musk (@elonMusk) May 1, 2025Musk- Trump, scambio di battute che sa di congedo: vicino l’addio al DogeSe l’uomo più ricco al mondo smentisce l’addio all’incarico di amministratore delegato di Tesla, quello al ruolo di capo del Doge appare invece sempre più vicino. 🔗 Lettera43.it - Tesla alla ricerca di un nuovo ceo? Musk smentisce: «Fake news» ha smentito di esseredi unamministratore delegato, come invece ha riportato il Wall Street Journal, secondo cui l’azienda avrebbe contattato agenzie di reclutamento per trovare unin grado di prendere il posto di Elon. La presidente di, Robyn Denholm, ha affermato che la notizia è «assolutamente falsa» e che il board è «altamente fiducioso» nella capacità didi «continuare a portare avanti l’entusiasmante piano di crescita» che attende l’azienda. Lo stessoha affermato su X che l’articolo del Wsj è «deliberatamente falso», aggiungendo che porta «discredito al giornalismo».WSJ is a discredit to journalism https:t.cod8dOeCE9u2— Elon(@elon) May 1, 2025- Trump, scambio di battute che sa di congedo: vicino l’addio al DogeSe l’uomo più ricco al mondol’addio all’incarico di amministratore delegato di, quello al ruolo di capo del Doge appare invece sempre più vicino. 🔗 Lettera43.it

