Tesei centrodestra | Il 1 Maggio richiama le istituzioni al dovere verso chi lavora In Umbria occupazione oltre la media nazionale

lavoratori, Donatella Tesei, ex presidente della Regione Umbria e attuale consigliere regionale del centrodestra, ha voluto lanciare un messaggio chiaro: "Il Primo Maggio non è solo una ricorrenza, ma un richiamo al dovere delle istituzioni nei confronti di chi lavora, di chi cerca occupazione e di chi contribuisce ogni giorno a costruire il tessuto produttivo e sociale della nostra regione".Tesei ha ricordato come, durante il suo mandato, il lavoro sia sempre stato al centro dell'azione amministrativa. "Abbiamo investito in formazione, innovazione, sostegno alle imprese e conciliazione tra vita e lavoro – ha spiegato – con un'attenzione particolare a giovani, donne e alla sicurezza nei luoghi di lavoro".Un impegno che, secondo l'ex governatrice, ha portato risultati tangibili: "Nel 2023, l'Umbria ha raggiunto un tasso di occupazione del 66,5%, ben cinque punti sopra la media nazionale, secondo i dati Istat".

Regionali, sondaggio Corriere dell’Umbria, Tesei in vantaggio di 1,6 punti su Proietti - PERUGIA (ITALPRESS) – Donatella Tesei (centrodestra) in vantaggio su Stefania Proietti (centrosinistra) che è chiamata a rimontare quasi due punti percentuali (1,6 aritmeticamente) di distacco ... 🔗msn.com