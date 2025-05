Terrore durante la gita del 1 maggio | Correte immediatamente La scoperta dei vigili del fuoco

vigili del fuoco risultano ancora dispersi dopo essere stati sorpresi da un improvviso peggioramento delle condizioni durante una gita nel torrente Avello, zona impervia e temuta proprio per le sue caratteristiche geografiche particolarmente ostili. A confermare l’avvenuto ritrovamento, ma senza poter fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dei due uomini, è stata la sindaca del piccolo centro montano, Rosalina Di Giorgio: “Sono stati individuati, ma non sappiamo le loro condizioni. Ci sono gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico che stanno procedendo. Si trovano in una forra del torrente Avello”. 🔗 Un’escursione nel cuore della Maiella si è trasformata in un’angosciosa operazione di soccorso che tiene con il fiato sospeso tutta la comunità di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. Duedelrisultano ancora dispersi dopo essere stati sorpresi da un improvviso peggioramento delle condizioniunanel torrente Avello, zona impervia e temuta proprio per le sue caratteristiche geografiche particolarmente ostili. A confermare l’avvenuto ritrovamento, ma senza poter fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dei due uomini, è stata la sindaca del piccolo centro montano, Rosalina Di Giorgio: “Sono stati individuati, ma non sappiamo le loro condizioni. Ci sono gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico che stanno procedendo. Si trovano in una forra del torrente Avello”. 🔗 Caffeinamagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Giallo a Chiavari, maestra scopre cadavere di donna nel fiume Entella durante la gita - Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel fiume Entella nei pressi di Caperana, a Chiavari, in Liguria venerdì 4 aprile. Si tratta di una donna asiatica di circa 40 anni, di cui non si conosce ancora l’identita’. Il macabro ritrovamento durante la gita al parco fluviale La scoperta è stata fatta da una maestra che accompagnava una scolaresca per studiare la fauna del parco fluviale dell’Entella. 🔗notizieaudaci.it

‘Ciao Aurora’, durante la partita Batignano-Alberese il ricordo della studentessa morta in gita - Grosseto, 23 marzo 2025 – Poco prima dell'inizio della partita Batignano-Alberese, un gruppetto di persone tra le quali la sorella gemella Martina, il padre Paolo e la madre Erika hanno deposto un mazzo di fiori sotto lo striscione che i tifosi hanno appeso con su scritto 'Ciao Aurora'. La salma di Aurora Bellini, morta a 19 anni mentre era in gita nella notte tra lunedì e martedì scorsi, è rientrata a Grosseto stamattina, al cimitero di Sterpeto dove è stata allestita la camera ardente. 🔗lanazione.it

Aurora Bellini la studentessa morta sul traghetto, a 17 anni ha accusato un malore durante la gita: era di Grosseto. Ipotesi infarto - Si è sentita male in vacanza, ha accusato un malore ed è morta: la tragedia in gita scolastica. Una ragazza di 17 anni, studentessa dell'istituto superiore per geometri... 🔗ilmessaggero.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Balcone d'epoca crolla durante la gita scolastica: prof e guida turistica precipitano nel vuoto; Crollo durante la gita scolastica: due feriti gravi - Foto 1 di 5 - La Voce di Rovigo; Crollo balcone a Ro Ferrarese: feriti insegnante e guida durante gita scolastica; Terrore all'università di Napoli: crolla il soffitto durante un esame e finisce sugli studenti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Abusi su compagna durante gita, tre quattordicenni indagati - (ANSA) - FROSINONE, 14 MAG - Una gita scolastica diventata un incubo ... perchè il fatto sarebbe avvenuto in una stanza d'albergo a Chianciano durante l'ultima tappa del viaggio d'istruzione ... 🔗msn.com