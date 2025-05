Terribile incidente ad Andezeno | scontro tra automobile e motocicletta centauro in ospedale

Terribile scontro tra una motocicletta e un'automobile ad Andezeno intorno alle 19 di ieri, mercoledì 30 aprile 2025. A condurre la motocicletta un uomo di 27 anni che è stato trasportato in codice giallo al San Giovanni Bosco di Torino per essere soccorso. Per lui sospetta frattura al bacino.

