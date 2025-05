Terremoto | lieve scossa nel brindisino Nella notte

lieve sisma è stato registrato alle 3,36. Magnitudo 2,2 con epicentro a sei chilometri da San Donaci e otto da Cellino San Marco.(immagine: tratta da ingv.it)L'articolo Terremoto: lieve scossa nel brindisino <small class="subtitle">Nella notte<small> proviene da Noi Notizie.. 🔗 Noinotizie.it - Terremoto: lieve scossa nel brindisino Nella notte Ilsisma è stato registrato alle 3,36. Magnitudo 2,2 con epicentro a sei chilometri da San Donaci e otto da Cellino San Marco.(immagine: tratta da ingv.it)L'articolonel proviene da Noi Notizie.. 🔗 Noinotizie.it

