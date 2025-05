Terre rare Usa e Ucraina hanno firmato l' accordo Trump | cosa ho detto a Zelensky in Vaticano

Trump e Volodymyr Zelensky nella basilica di San Pietro: Stati Uniti e Ucraina hanno finalmente firmato l'accordo sulle Terre rare. Lo scrive Bloomberg, spiegando che l'intesa garantirà agli Usa un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali dell'Ucraina, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Un successo, questo, raggiunto poco prima dell'inizio delle solenni esequie di Papa Francesco e guidato dalla silenziosa e concreta regia di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, dopo essere volata alla Casa Bianca e aver preparato il Terreno per un nuovo colloquio tra i due leader, ha guidato insieme al Vaticano un faccia a faccia destinato a campeggiare sulle pagine dei libri di storia. 🔗 Iltempo.it - Terre rare, Usa e Ucraina hanno firmato l'accordo. Trump: cosa ho detto a Zelensky in Vaticano Washington e Kiev raccolgono i frutti dello storico e inatteso incontro tra Donalde Volodymyrnella basilica di San Pietro: Stati Uniti efinalmentel'sulle. Lo scrive Bloomberg, spiegando che l'intesa garantirà agli Usa un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali dell', tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Un successo, questo, raggiunto poco prima dell'inizio delle solenni esequie di Papa Francesco e guidato dalla silenziosa e concreta regia di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, dopo essere volata alla Casa Bianca e aver preparato ilno per un nuovo colloquio tra i due leader, ha guidato insieme alun faccia a faccia destinato a campeggiare sulle pagine dei libri di storia. 🔗 Iltempo.it

