Terre rare Usa e Ucraina firmano l' accordo | cosa cambia ora

accordo Usa-Ucraina per lo sfruttamento dei minerali e delle Terre rare: lo confermano fonti alla Cnn e all'agenzia Bloomberg. Con questa mossa, Kiev prova a rafforzare il sostegno del presidente americano Donald Trump ai colloqui di cessate il fuoco con la Russia, stando a quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'accordo, nello specifico, garantirà agli Stati Uniti un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali dell'Ucraina, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Il patto, dunque, è stato ritenuto fondamentale per avvicinare Trump a Kiev, mentre entrambe le parti spingono per porre fine alla guerra provocata dall'invasione russa più di tre anni fa. Secondo una bozza del documento, visionata da Bloomberg News, gli Stati Uniti hanno concordato che solo la futura assistenza militare che potrebbero fornire all'Ucraina sarebbe conteggiata ai fini del loro contributo al fondo.

