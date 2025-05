Terre rare ucraine l’accordo firmato due mesi dopo la lite Trump – Zelensky | ecco perché

Trump si scontrava con il suo omologo ucraino Volodomyr Zelensky.Terre rare ucraine, l'accordo firmato due mesi dopo la lite Trump – Zelensky: ecco perché (ANSA FOTO) – Notizie.coml'accordo sulle Terre rare ucraine, minerali importantissimi per le industrie americane, doveva essere siglato quel giorno. Poi, com'è noto, tutto è naufragato. Per due mesi gli Stati Uniti hanno negoziato. Con Kiev per i minerali, con la Russia per la tregua nella stessa Ucraina.Gli Usa hanno puntato tutto sul fatto che lo sfruttamento delle preziose risorse ucraine dovesse rappresentare una contropartita per gli aiuti militari concessi a Kiev per difendersi dall'aggressione russa. La svolta, con ogni probabilità, c'è stata a Roma, o meglio in Vaticano, in occasione dei funerali di Papa Francesco del 26 aprile scorso.

Trump: l’accordo sulle terre rare ucraine non basta. Zelensky deve cambiare posizione sui colloqui di pace - Secondo quanto riportato dal canale americano NBC News, che cita due membri dell’amministrazione statunitense, Donald Trump avrebbe comunicato in via privata ai suoi collaboratori che un eventuale accordo sullo sfruttamento delle terre rare ucraine non sarebbe sufficiente per rilanciare il sostegno militare e lo scambio di intelligence da parte di Washington. Inoltre, il presidente degli Stati Uniti avrebbe ribadito l’importanza di un cambiamento nell’approccio di Volodymyr Zelensky riguardo ai colloqui di pace. 🔗laprimapagina.it

Firmato l'accordo sulle terre rare ucraine: accolte le richieste di Kiev - Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent e la viceministra ucraina Yulia Svyrydenko hanno firmato l'accordo sulle terre rare di Kiev. Dopo mesi di dichiarazioni e bruschi passi indietro come il confronto-scontro tra il presidente Donald Trump e il suo omologo Volodymyr Zelensky, alla fine i due... 🔗today.it

Ucraina e Stati Uniti firmano l’accordo sulle terre rare: dentro anche un fondo per la ricostruzione - Usa e Ucraina hanno firmato l’accordo su minerali. L’intesa garantisce l’accesso privilegiato degli americani ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. «Sono grata a tutti coloro che hanno lavorato per l’accordo e lo hanno reso più significativo. Ora il documento è tale da garantire il successo per entrambi i nostri Paesi, Ucraina e Stati Uniti», ha dichairato la vicepremier Ucraina Yulia Svyrydenko. 🔗open.online

