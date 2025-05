Terre rare | Kiev e Washington hanno firmato l’accordo Passo importante per la fine della guerra

Stati Uniti e Ucraina hanno firmato l'accordo sulle Terre rare. Dopo tesi negoziati che hanno rischiato più volte di naufragare, Washington e Kiev hanno finalmente firmato l'atteso accordo sullo sfruttamento congiunto delle risorse naturali ucraine e l'istituzione di un fondo per la ricostruzione del Paese, devastato da tre anni di guerra. L'accordo garantisce che gli Stati Uniti e i loro alleati assumeranno la guida di qualsiasi piano di ricostruzione. «Nessuno Stato o persona che abbia finanziato o rifornito la macchina da guerra russa potrà beneficiare della ricostruzione dell'Ucraina», ha avvertito il Tesoro Usa.

Terre rare, c’è patto Washington-Kiev - Firmato un memorandum in vista dell’intesa da chiudere settimana prossima. L’America entrerebbe in un fondo con i 100 miliardi di aiuti militari già stanziati. Continua a leggere 🔗laverita.info

Terre rare, memorandum d'intesa Washington-Kiev, nella bozza anche "un fondo di investimento per la ricostruzione dell'Ucraina", Trump: "Firma giovedì prossimo" - L'accordo non avrà frutti solo per gli Usa che potranno così sfruttare le Terre rare ucraine di un possibile valore di 500 miliardi di dollari L’Ucraina e gli Usa hanno firmato un memorandum d'intesa sul tema delle Terre rare. L'accordo definitivo dovrebbe essere firmato il prossimo giovedì, 🔗ilgiornaleditalia.it

Gedda, Kiev accetta proposta americana: "Tregua di 30 giorni" e accordo sulle terre rare, Usa ripristinano aiuti e intelligence all'Ucraina, Rubio: "La palla alla Russia" - Cessate il fuoco su Mar Nero e linea del fronte, atteso ora il Cremlino, Zelensky: "Usa devono convincere Putin" Si è concluso il vertice a Gedda tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina durate più di 8 ore. Kiev ha accolto la proposta di "un cessate il fuoco di 30 giorni". La tregua rigua 🔗ilgiornaleditalia.it

