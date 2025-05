Terre rare intesa Usa-Ucraina Trump | Ho detto di firmare perché la Russia è più forte

intesa per l'accesso privilegiato degli Usa a progetti di investimento su alluminio, grafite, petrolio e gas naturale 🔗 Xml2.corriere.it - Terre rare, intesa Usa-Ucraina. Trump: «Ho detto di firmare perché la Russia è più forte» per l'accesso privilegiato degli Usa a progetti di investimento su alluminio, grafite, petrolio e gas naturale 🔗 Xml2.corriere.it

"Trump pronto a firmare l'intesa sulle terre rare": svolta clamorosa dopo le parole di Zelensky - L'amministrazione Trump e l'Ucraina hanno in programma di firmare l'accordo sulle terre rare che era saltato dopo il disastroso incontro nello Studio Ovale. Lo riferisce la Reuters citando quattro persone a conoscenza del dossier. Il presidente Donald Trump avrebbe detto ai suoi consiglieri di voler annunciare l'accordo nel suo discorso al Congresso di questa sera (3.00 ore italiane), come affermato da tre delle stesse fonti, avvertendo che l'accordo non è ancora stato firmato e che la situazione potrebbe cambiare. 🔗liberoquotidiano.it

Kiev:con Usa trovata intesa terre rare - 15.00 Ucraina e Usa hanno elaborato la versione definitiva dell'accordo sulle terre rare. Lo conferma il primo ministro ucraino Shmyhal alla tv ucraina. E' denominato "Accordo sulla definizione delle regole e delle condizioni del Fondo d'investimento per la ricostruzione dell'Ucraina", spiega. "Prevede la creazione di un Fondo per la ricostruzione, che Ucraina e Usa gestiranno e riempiranno congiuntamente. 🔗servizitelevideo.rai.it

Verso l'annuncio sulle terre rare: Trump e Zelensky pronti a chiudere l'intesa - Dopo il disastroso meeting alla Casa Bianca il presidente americano avrebbe detto i, le parti sarebbero riuscite a riprendere il dialogo, salvando l’accordo sui minerali 🔗ilgiornale.it

Terre rare, firmato l'accordo Usa-Ucraina: dal petrolio all'alluminio, cosa prevede. Fondo con gli Stati uniti per la ricostruzione - Tutto pronto, tutto deciso, quasi tutto concordato. Dopo molti segnali contrastanti, sembrava di nuovo slittata la firma attesa da settimane. Invece, ha annunciato in serata Bloomberg, Usa ... 🔗ilgazzettino.it

Firmato accordo sulle terre rare: storica svolta nei rapporti Usa-Ucraina - Usa e Ucraina hanno firmato l'accordo su minerali. Lo scrive Bloomberg, riferendo che l'intesa garantisce l'accesso privilegiato Usa ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse natural ... 🔗msn.com

USA e Ucraina firmano accordo su terre rare. Trump: “Ho detto a Zelensky di farlo perché Mosca è più forte” - Stati Uniti e Ucraina hanno siglato un'intesa per creare un fondo congiunto che valorizzerà terre rare, gas e petrolio ucraini, destinando il 50% dei ... 🔗fanpage.it