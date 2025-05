Terre rare ecco perché l' accordo va bene sia a Trump che a Zelensky

Trump chiedeva la restituzione di 350 miliardi di dollari) e l'Ucraina mantiene il pieno controllo sottosuolo, infrastrutture e risorse naturali. Dagli Usa usati toni più duri verso la Russia 🔗 Ilgiornale.it - Terre rare, ecco perché l'accordo va bene sia a Trump che a Zelensky Tra i punti chiave c’è anzitutto una concessione di Washington: non è previsto alcun obbligo di debito (inizialmentechiedeva la restituzione di 350 miliardi di dollari) e l'Ucraina mantiene il pieno controllo sottosuolo, infrastrutture e risorse naturali. Dagli Usa usati toni più duri verso la Russia 🔗 Ilgiornale.it

La pace delle terre rare, venerdì Zelensky firmerà con Trump l’accordo: ecco cosa prevede il “fondo” condiviso tra Usa e Ucraina - Dopo giorni di durissimi attacchi e fibrillazioni internazionali, il presidente ucraino Volodomyr Zelesnsky sarà venerdì a Washington con Donald Trump. La pace delle terre rare, venerdì Zelensky firmerà con Trump l’accordo: ecco cosa prevede il “fondo” condiviso tra Usa e Ucraina (ANSA FOTO) – Notizie.comA confermarlo è stato lo stesso presidente statunitense. “Ho sentito che verrà venerdì. – ha detto il tycoon ai giornalisti nello studio ovale – Per me va bene se lo desidera. 🔗notizie.com

Terre rare, ecco il testo dell’accordo tra Usa e Ucraina. Trump: “Con noi lì nessuno farà scherzi” - Roma, 26 febbraio 2025 - Venerdì il presidente Volodymyr Zelensky sarà a Washington per firmare l'accordo sulle terre rare, minerali considerati di rilievo strategico (un gruppo di 17 elementi chimici fondamentali per la produzione di tecnologie, ndr), definito da Donald Trump "un grande accordo". Il presidente Usa non ha nascosto mai i suoi obiettivi: "Riavremo i nostri soldi" ha detto il tycoon riferendosi alle spese sostenute dagli Stati Uniti per supportare l'esercito dell'Ucraina contro l'invasione russa. 🔗quotidiano.net

