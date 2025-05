Terraèxperience 16esima edizione per promuovere stili di vita sostenibili

Terraèxperience è la 16a edizione di Terraè Pordenone e dintorni. Dal 10 alla fine di maggio ci saranno laboratori, escursioni, esperienze, dibattiti per promuovere stili di vita sostenibili. Il programma 2025 è il seguente:Sabato 10, a Pordenone, Sala Degan della Biblioteca Civica, alle 17.30.

