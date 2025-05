Ternana | fiducia ritrovata con Virtus Entella playoff alle porte

Virtus Entella, per giunta con due clean sheet e dovendo fare i conti con molteplici assenze, hanno consentito ai rossoverdi di ritrovare autostima e serenità in vista dei playoff. Il fondamentale sigillo sul secondo posto è arrivato anche in virtù di una ritrovata sicurezza in fase difensiva. E’ soprattutto da rilevare che la Ternana ha retto bene l’urto contro la capolista pur dovendo rinunciare a 11 pedine, tre delle quali (Fazzi, Maestrelli e Tito) relative al reparto arretrato che da settimane vede out Loiacono, pedina che ha sempre fornito un grande contributo finché il grave infortunio al malleolo non lo ha obbligato a chiudere la stagione in anticipo.A Chiavari ha funzionato anche la mossa di Liverani di affidare a Donati l’insolito ruolo di centrale al fianco di Capuano. 🔗 Sport.quotidiano.net - Ternana: fiducia ritrovata con Virtus Entella, playoff alle porte di Augusto Austeri TERNI I buoni segnali. La vittoria con la Pianese e il pareggio conquistato sul campo della, per giunta con due clean sheet e dovendo fare i conti con molteplici assenze, hanno consentito ai rossoverdi di ritrovare autostima e serenità in vista dei. Il fondamentale sigillo sul secondo posto è arrivato anche in virtù di unasicurezza in fase difensiva. E’ soprattutto da rilevare che laha retto bene l’urto contro la capolista pur dovendo rinunciare a 11 pedine, tre delle quali (Fazzi, Maestrelli e Tito) relative al reparto arretrato che da settimane vede out Loiacono, pedina che ha sempre fornito un grande contributo finché il grave infortunio al molo non lo ha obbligato a chiudere la stagione in anticipo.A Chiavari ha funzionato anche la mossa di Liverani di affidare a Donati l’insolito ruolo di centrale al fianco di Capuano. 🔗 Sport.quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

La Ternana va a caccia del riscatto. Abate: "Fiducia nei miei giocatori" - Dici Ascoli, guardi la classifica ed ecco che per le Fere scatta l’obbligo di tornare sui migliori livelli. "Non si può sempre andare a 2000 per 90 minuti – spiega Ignazio Abate – e in un campionato ci sono momenti di flessione in cui va cercato il dettaglio. Dovremo entrare in campo con la bava alla bocca ed evitare di andar sotto. Abbiamo lavorato dall’inizio per arrivare a giocarci le nostre carte e ho detto ai ragazzi che questa è la parte più bella della stagione. 🔗sport.quotidiano.net

"Vigor, fiducia ritrovata. Togliamoci soddisfazioni" - Con la giusta convinzione la Vigor può togliersi ancora delle belle soddisfazioni. E questa convinzione i rossoblu sembrano averla ritrovata. Domenica, contro il Città di Teramo sarà dura, ma potrebbe essere l’occasione giusta per continuare ad offrire certezze a un pubblico, quello senigalliese, che vuol lasciare i patemi degli ultimi mesi alle spalle. "Arriviamo a una fase cruciale della stagione con molta più consapevolezza nei nostri mezzi – dice l’amministratore delegato della Vigor Luca Meggiorin -. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ternana sfida Virtus Entella: assenze in difesa e centrocampo da riorganizzare - di Augusto Austeri Per le Fere la lunga marcia di avvicinamento ai playoff inizia con la sfida in casa della Virtus Entella (domani ore 16.30). E’ l’ultimo turno della stagione regolare e c’è l’intenzione di presentarsi con le giuste motivazioni al cospetto della grande avversaria che ha avuto la meglio nella corsa al primato. Fabio Liverani dovrà fare i conti con numerose assenze. Il tecnico potrà dunque valutare alcune opzioni alternative e la partita sarà un importante test, anche per confermare i progressi evidenziati nel secondo tempo di mercoledì scorso. 🔗sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ternana: fiducia ritrovata con Virtus Entella, playoff alle porte; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ternana: fiducia ritrovata con Virtus Entella, playoff alle porte - di Augusto AusteriTERNII buoni segnali. La vittoria con la Pianese e il pareggio conquistato sul campo della Virtus Entella, per giunta con due clean sheet e dovendo fare i conti con molteplici assenz ... 🔗sport.quotidiano.net

Virtus Entella-Ternana 0-0: highlights - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it

Ternana-Virtus Entella 1-1: gol e highlights - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it