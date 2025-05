Tenta il suicidio in cella salvato in extremis dagli agenti

Tenta di suicidarsi in cella. E' accaduto nella casa di reclusione di Aversa dove un detenuto è stato salvato dagli angeli della polizia penitenziaria in servizio.A raccontare l'accaduto è stato il segretario regionale dell'Osapp Vincenzo Palmieri. Il detenuto avrebbe Tentato di impiccarsi e. 🔗 Casertanews.it - Tenta il suicidio in cella, salvato in extremis dagli agenti di suicidarsi in. E' accaduto nella casa di reclusione di Aversa dove un detenuto è statoangeli della polizia penitenziaria in servizio.A raccontare l'accaduto è stato il segretario regionale dell'Osapp Vincenzo Palmieri. Il detenuto avrebbeto di impiccarsi e. 🔗 Casertanews.it

Approfondimenti da altre fonti

Roma, uomo tenta il suicidio impiccandosi a un lampione: salvato dai Carabinieri - Provvidenziale intervento dei militari in via del Fagutale. L’uomo, un cittadino romeno, aveva già preparato il cappio e teneva con sé un biglietto d’addio. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno evitato una tragedia nel primo pomeriggio di oggi, salvando un uomo che minacciava di togliersi la vita. Il tentato suicidio è avvenuto in via del Fagutale, nei pressi del ponte degli Annibaldi, dove un cittadino romeno aveva legato una corda a un lampione e si era già passato il cappio al collo, pronto a lanciarsi nel vuoto da un’altezza di circa sette metri. 🔗romadailynews.it

Tenta il suicidio in cella, gip lo scarcera: atti in Procura e al Dap - Lo scorso 20 gennaio aveva tentato il suicidio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La moglie aveva inviato una lettera al gip e al procuratore generale di Catania per chiedere di intervenire per "il gravissimo stato di salute" del marito che "sta lentamente morendo". Oggi per l'uomo, C.C. di... 🔗casertanews.it

Trieste, lascia un biglietto d'addio alla moglie e tenta il suicidio: salvato in extremis dalla polizia - A Trieste, la Polizia ha salvato un uomo da un tentativo di suicidio grazie a un intervento tempestivo dopo una segnalazione. 🔗notizie.virgilio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tenta il suicidio in cella, salvato in extremis dagli agenti; Tenta di impiccarsi in cella, detenuto salvato da agente; Detenuto tenta di impiccarsi, salvato dagli agenti della penitenziaria; Tragedia sfiorata a Uta: 27enne si impicca in cella, salvato con una corsa disperata in ospedale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Detenuto tenta di impiccarsi, salvato dagli agenti della penitenziaria - Dramma sfiorato nel carcere di Marassi. Un detenuto tunisino di 30 anni ha cercato di impiccarsi alle sbarre della finestra della cella, è stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria che ... 🔗genovatoday.it

Tenta il suicidio con gas di scarico, salvato dai carabinieri - Minaccia il suicidio e si allontana in auto. La compagna, in preda all'ansia, allerta i carabinieri che fanno subito scattare le ricerche. Grazie al Gps della vettura, i militari rintracciano l ... 🔗ansa.it

Tenta il suicidio: salvato dagli agenti di Polizia Locale - che aveva oltrepassato il parapetto manifestando chiari intenti suicidi. Personale del Gruppo I Prati e SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), subito accorse, hanno avviato lunghe e delicate ... 🔗ilmamilio.it