Tenta di suicidarsi tagliandosi le vene con una lametta | salvato dalla polizia

Reggio Calabria, 70enne tenta di uccidere la moglie e poi prova a suicidarsi: come si è salvata la donna - Un 70enne di Reggio Calabria è stato arrestato per tentato omicidio della moglie dopo una violenta aggressione. L'uomo ha tentato il suicidio. 🔗notizie.virgilio.it

Ferrara, spara con la fiocina a coppia di coniugi e tenta di suicidarsi: arrestato - (Adnkronos) – Con due fiocine ha scagliato due dardi verso una coppia di coniugi, colpendoli al ventre e al collo, prima di tentare il suicidio. E' successo intorno alle 16.30 di ieri in via Copparo, a Ferrara. La donna è stata medicata sul posto dal personale del 118, il marito, invece, è stato elitrasportato all'ospedale […] 🔗periodicodaily.com

Tenta di suicidarsi con il gas di scarico, la polizia lo salva grazie a un indizio chiave - TRIESTE - La polizia di Stato ha salvato la vita di un triestino 68enne che aveva manifestato intenti suicidi. Il personale della Squadra Volante è intervenuto in quanto una donna, con una ... 🔗msn.com