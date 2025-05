Tenta di rubare lo smartphone a un passante | denunciato

rubare uno smartphone, ma la vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri. Per l’uomo, un cittadino romeno di 36 anni, è scattata la denuncia per Tentato furto. A intervenire sono stati i carabinieri, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo nei quartieri Ostiense e. 🔗 Romatoday.it - Tenta di rubare lo smartphone a un passante: denunciato Ha cercato diuno, ma la vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri. Per l’uomo, un cittadino romeno di 36 anni, è scattata la denuncia perto furto. A intervenire sono stati i carabinieri, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo nei quartieri Ostiense e. 🔗 Romatoday.it

